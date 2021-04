Takatalvimainen sade ja koleus uhkaavat aurinkoista vappua – ”Päällä melko viileä ilmamassa”

Säähän ei ole luvassa merkittävää muutosta ennen vappua.

Tiistai on käynnistynyt pilvisessä ja paikoin koleassa sekä sateisessa säässä. Päivän ylin lämpötila on 7 plusastetta, maan pohjoisosassa korkeimmillaan 5 plusastetta.

Kuluvalla viikolla viileä ja epävakainen sää jatkuu ja luvassa on kuuroluonteisia sateita. Päivisin tulee paikallisia vesi- räntä- tai lumikuuroja. Pilvisyys on melko runsasta, mutta ajoittain paistaa myös aurinko etenkin lännessä. Päivän ylin lämpötila on +1–11 astetta, pohjoisessa nollakelin ja 5 plusasteen välillä.

Viikonlopun sää kiinnostaa erityisesti vapun juhlijoita.

Hyvä uutinen on, että vappuaattoa tullaan viettämään laajalti poutaisessa säässä. Pilvisyys on kuitenkin runsasta, joten mitään kovin lämpimiä vappukelejä ei ole tiedossa.

– Meillä on päällä melko viileä ilmamassa, jonka myötä lämpimimmillään päästään ainoastaan lähelle 10 astetta Etelässä, toteaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari-Juhani Punkka.

Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa lämpötilat pysyttelevät 5–7 asteessa, Oulun ja Kainuun tienoilla viidessä asteessa. Lapissa jäädään lähelle nollaa.

Punkka kertoo, että maan keski- ja pohjoisosassa voi tulla todennäköisesti lumi- ja vesikuuroja. Pilvimassa tulee lauttautumaan, mutta sitä on vaikea kertoa, että kuinka paljon.

– En menisi lupaamaan pelkkää auringonpaistetta vapulle. Varminta se kuitenkin on lounaisrannikolla.

Sen Punkka kuitenkin mainitsee, että vappuaatto tulee olemaan lämpimämpi kuin vappupäivä, joskaan ei merkittävästi.

Vappupäivänä sää pysyttelee melko samanlaisena, mutta myös etelässä on iltapäivästä pieni sateen mahdollisuus.

– Kaatosateita ei kuitenkaan ole luvassa vappupäivänä. Jos jotain vettä taivaalta tulee, niin sekin on heikkoa.

Säähän ei ole luvassa merkittävää muutosta ennen vappua.

Punkka kertoo, että ensi yöstä lähtien yöt alkavat kylmetä ja pakkasta esiintyy öisin koko maassa. Aamuisin lämpötilat lähtevät kuitenkin nousuun.

– Takatalvesta ei ehkä suoranaisesti voida puhua.

Hän myöntää kuitenkin, että tällä hetkellä on selkeästi keskimääräistä koleampi sää.