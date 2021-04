IL: Paavo Arhinmäkeä epäillään rikoksesta – näin kansanedustaja vastaa

Helsingin poliisi tutkii Iltalehden tietojen mukaan Kruunuvuorenrannassa sunnuntain 18. huhtikuuta vastaisena yönä tapahtunutta välikohtausta, jossa oli osapuolina aikuinen mies ja kaksi nuorta miestä.

Epäilty nimike on autoon kohdistunut vahingonteko. Helsingin poliisista vahvistetaan IS:lle, että tutkinnassa on tapaus, jossa epäilyn nimike on vahingonteko.

Iltalehden mukaan kyseinen aikuinen mies on Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki.

Lähtötilanteessa Koirasaarentien rannassa olisi ajeltu autoilla tavalla, joka on koettu epäasialliseksi, ja aikuinen mies olisi puuttunut tilanteeseen, mistä olisi seurannut suukopua ja lopuksi aikuinen mies olisi potkaissut toista autoista etuosaan.

Toinen nuorukaisista kertoi IL:lle aikuisen miehen napanneen häntä rinnuksista.

Arhinmäki kommentoi tapausta Twitterissä.

– Minuun ei kuitenkaan ole poliisi ollut yhteydessä. En ole mielestäni syyllistynyt tahalliseen auton vahingoittamiseen. Mutta poliisi varmaan siis tutkii ja myöhemmin syyttäjä arvioi asian, Arhinmäki kirjoittaa.

Arhinmäki kertoo oman versionsa tapahtuneesta myös tuoreessa Facebook-postauksessaan.

Arhinmäen mukaan poliisi ei ole ollut (vielä) häneen yhteydessä.

Arhinmäkii olettaa nyt uutisoidun tapauksen koskevan toissa viikonlopun tapahtumia Kruunuvuorenrannassa.

”Lähiöömme Kruunuvuorenrantaan ilmestyi puolen yön aikoihin isompi määrä autoja, jotka kaahailivat kovaa vauhtia asuinkatua vaarallisesti ja kovaäänisesti.

Lisäksi mukana oli jonkinlainen romuauto, jolla ajettiin ympyrää renkaat ulvoen talojen vieressä olevan rakennustyömaan hiekkakentällä”, Arhinmäki kirjoittaa.

”Tulimme paikalle ja kuulimme, miten parvekkeilta huudettiin kaahailijoille ja käskettiin heitä poistumaan. Menin myös käskemään kovasanaisesti heitä painumaan v...uun häiriköimässä ihmisiä”, Arhinmäki jatkaa.

Mainittu kirosana esiintyy myös nuorten miesten IL:lle antamassa haastattelussa.

Arhinmäen mukaan romuauto ja muutama muu auto olivat poistuneet, mutta jäljelle jäi kaksi autoa ja hänelle ”tuli suukopua” autojen kuljettajien kanssa.

”Siirryin pienen kärhämän jälkeen sivuun”, Arhinmäki muistelee.

Kun hän meni ottamaan valokuvia autojen rekisterikilvistä, toinen autoista ”kiihdytti” Arhinmäen mukaan häntä kohti ja ”jarrutti eteeni”.

”Siinä kohdassa nostin jalkani suojaksi”, Arhinmäki kuvailee tilannetta, jossa hän vastapuolen näkemyksen mukaan potkaisi toista autoista.

Tämän jälkeen paikalle tuli poliisin partio, jolle Arhinmäki selosti tapahtumat.

Partio oli ilmeisesti lähiasukkaiden hälyttämä.

”Toinen poliisi kuvasi nokkaa. En tiedä tuliko siihen jälkiä, kun nostin jalan suojakseni”, Arhinmäki kirjoittaa.

Arhinmäki katsoo puuttuneensa ”vaaralliseen ja häiritsevään kaahailuun”, mutta ei ole omasta mielestään syyllistynyt auton tahalliseen vahingoittamiseen, vaan ”ainoastaan reagoinut minua kohti ajamisen”.

Hän uskoo poliisin selvittävän asian ja syyttäjän arvioivan aikanaan, onko hän syyllistynyt johonkin rikokseen.