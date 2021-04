Helsingin pelastuslaitoksen raskas pioneeriyksikkö irrotti sormuksen sormesta

”Se oli vähän kovempaa materiaalia, paksu käärmesormus.”

Helsingin pelastuslaitoksen pioneeriyksiköllä oli vaativa erikoispelastustehtävä maanantaina iltapäivällä Vuosaaren terveysasemalla.

Yksikön piti irrottaa sormus sormesta.

Pioneeriyksikkö eli raskas pelastusyksikkö HE105 on Helsingin ainoa ja se on sijoitettu Kallioon Keskuspelastusasemalle.

Hätäkeskus sai ilmoituksen kello 13.01.

Henkilö oli loukannut kätensä ja sormi kädessä oli alkanut turvota, mistä oli muodostunut tuskallinen ongelma, koska sormessa oli sormus.

– Leikkasimme sen (sormuksen) poikki, kertoo paloesimies Pekka Pajala.

Operaatio kesti noin 10 minuuttia.

– Se oli vähän kovempaa materiaalia, paksu käärmesormus.

Operaatiota hidasti se, että leikkauskohtaa piti jäähdyttää useita kertoja keittosuolalla, jotta akkukäyttöinen laikka ei sormukseen pureutuessaan polttaisi ihoa.

Aivan ensimmäiseksi leikkurin kieli piti saada sormuksen ja ihon väliin.

– Kieli estää, ettei terä osu ihoon, Pajala kertoo.

– Jäähdytykseen voi käyttää myös vettä tai mitä tahansa nestettä, mutta keittosuolaa oli sopivasti tarjolla, kun olimme terveysasemalla.

Pajalan mukaan ”sormuskeikkoihin” tarvittava erikoisvälineistö on keskitetty yhteen pelastusyksikköön, pioneeriyksikköön HE105, koska sormustehtäviä on harvoin eikä ole tarkoituksenmukaista, että välineistö on kaikissa pelastusyksiköissä.

HE105 kutsutaan paikalle, kun pelastustehtävässä on putoamisvaara tai kyseessä on esimerkiksi rauniotehtävä tai järeä liikenneonnettomuustehtävä.

Pajala arvioi, ettei katkaistun sormuksen rahallinen arvo ollut välttämättä suuri.