Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen arvioi, että tartuntatilanne on juhannukseen mennessä melko hyvä. Suurempien juhlien aika on kuitenkin vasta heinä–elokuussa.

Suomen koronatilanne on parantunut viime viikkojen aikana selvästi. Ilmaantuvuusluku on koko maassa viimeisen kahden viikon tartuntojen osalta 68 sataatuhatta asukasta kohden. Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 3 766.

Moni miettii, voiko kesällä viettää esimerkiksi lakkiaisia, juhannusta tai häitä ja pääseekö kesällä osallistumaan edes pienempiin yleisötapahtumiin.

Hallitus on asettanut koronarajoitusten purkamisen ehdoksi sen, että koronatilanne on vakaa. Sen yhtenä mittarina on, että tartuntojen ilmaantuvuusluku kahden viikon ajalta on alle 50 tapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen toteaa, että koko maan kehitystä on vaikea arvioida.

Järvisen mukaan Uudenmaan tilanne painaa eniten, sillä suurin osa tartunnoista tapahtuu pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella 116.

– Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää nykyisestä tahdista tulla vielä puoleen, Järvinen sanoo.

IS kysyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessorilta Mika Salmiselta, millaiselta tuleva kesä näyttäisi, mikäli ilmaantuvuusluku laskisi alle 50:n. Salminen vastasi viestillä, että Etelä-Suomessa tavoitteesta ollaan vielä kaukana.

– Jos kaikilla alueilla tähän päästäisiin, edellytykset melko normaalille kesälle olisivat aika hyvät, Salminen sanoo.

Tamperelaislukion abiturientit saivat lakkinsa joulukuussa, mutta vanhemmat joutuivat silloin seuraamaan tilaisuutta etänä.­

Asko Järvinen arvioi, että nykyisellä tahdilla ilmaantuvuusluvun lasku alle 50:een tapahtuisi Uudenmaan alueella toukokuun puolenvälin paikkeilla, koko maassa mahdollisesti jo toukokuun alkupuolella. Toukokuun loppuun mennessä 55 vuotta täyttäneistä suurin osa on näillä näkymin jo saanut rokotteen.

Lakkiaiset tulevat Järvisen mukaan ainakin pääkaupunkiseudulla sen verran varhain, että niiden järjestäminen perinteisin menoin voi olla riskialtista.

– Juhlaväestä ikääntyneempi polvi alkaa olla siinä vaiheessa saanut jo kaksi rokotusta, mutta monen lakitettavan vanhemmat ovat saaneet vasta ensimmäisen annoksen jos sitäkään.

– Jos sama laskusuunta jatkuu, niin luulen, että juhannuksena olemme tilanteessa, jossa tartuntojen määrä on melko vähäinen.

Alkukesä ei kuitenkaan ole riskitön. Järvinen uskoo, että heinä–elokuussa koronatilanne alkaa olla jo melko hyvä, jos mitään yllättävää ei tapahdu.

Järvinen sanoo, että muualla Suomessa voidaan uskaltautua palaamaan tavalliseen elämään pääkaupunkiseutua aikaisemmin. Hän näkee suurempienkin yleisötapahtumien järjestämisen loppukesästä mahdollisena, mutta korostaa, että myös viralliset kokoontumisrajoitukset tulee ottaa huomioon.

Varjo-festivaali järjestettiin viime kesänä Oulussa yleisön pysytellessä toisistaan turvavälien päässä.­

– Kun riskiryhmät on rokotettu, tullaan siihen kysymykseen, voitaisiinko esimerkiksi festarien järjestäminen sallia loppukesää kohti. En pitäisi sitä mahdottomana. Mutta alkukesä on varmaan rajoitustenkin kannalta hankalaa niille.

Festivaalit järjestetään yleensä ulkotiloissa, jolloin tartuntariski on pienempi. Järvinen kuitenkin huomauttaa, että festariyleisö on pääosin nuorta rokottamatonta väestöä. Lisäksi esimerkiksi alkoholinkäyttö vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Suuren ihmismäärän yhteen paikkaan keräävät tapahtumat saattavat aiheuttaa tartuntaketjuja, jotka leviävät laajemmallekin.

Kesän edetessä nuoremmatkin ikäluokat ovat jo saaneet rokotteen. Järvinen uskoo rokotekattavuuden parantumisen yhdessä tartuntamäärien laskun kanssa mahdollistavan yleisötapahtumien järjestämisen kesän loppua kohti mentäessä.

Järvinen korostaa, että koronatilanteen ennakoiminen on hankalaa.

– Kun puhutaan rajoitusten purkamisesta, ihmiset alkavat ottaa ennakkoa ja toimia vapaammin, jolloin rajoituksia voidaankin joutua purkamaan hitaammin kuin on ennakoitu.