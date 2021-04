IS:n tiedot: Tilanne Säätytalolla on täysin jumissa – kompromissin tiestä ei ole näkyä

Kompromissin tietä ulos kriisistä ei ole juuri nyt näköpiirissä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi riihineuvottelujen tilanteen kääntyneen huonompaan suuntaan perjantaista, jolloin keikuttiin jo hallituskriisin ovella.

IS:n tietojen mukaan tilanne Säätytalolla onkin varsin paha. Neuvottelut ovat täysin jumissa. Neuvottelulähteistä sanotaan IS:lle, että näkemykset talous- ja työllisyyskysymyksistä ovat yhä hyvin kaukana toisistaan.

Kompromissin tietä niistä ulos ei tunnu löytyvän millään tavalla, joka kaikkia viittä puoluetta tyydyttäisi.

Keskusta ei liiku kannoistaan, mutta sen vaatimusten logiikkaa on kaikkien vaikea ymmärtää. Keskusta on aiemmin painottanut, että hallituksen on palattava kehyskuriin vuonna 2023.

Valtionvarainministeri Matti Vanhanen (kesk) piti eilen selvänä, että vielä ensi vuonna kehys ylittyy, mutta painotti, että sitten kyse on siitä, kuinka nopeasti kehyskuriin palataan.

Keskusta ei kuitenkaan vedä tiukkaa linjaa siinä, että kehyksiä ylitettäisiin ensi vuonna. Se ajaa itse niihin esimerkiksi rahaa turvetuottajille ja teollisuuden sähköistämiseen.

Tilanne Säätytalolla päättyi perjantaina päättyi isoon ja periaatteelliseen riitaan taloudesta ja kehystasosta.

Keskusta vaati tuolloin, että kehyksiin tulisi palata jo hallituskauden lopussa 2023. Yhden neuvottelulähteen mukaan se oli vielä torstaina valmis hyväksymään, että kehystaso olisi hallituskauden lopulla puoli miljardia euroa enemmän kuin hallituskauden alussa sovittiin.

Kehyksellä tarkoitetaan vaalikauden ajaksi sovittua menokattoa, jota ei saisi ylittää. Viime vuonna kehysmenettelystä luovuttiin koronan takia.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson oli tänään Säätytalolle tullessaan tuskastunut siitä, että vain keskustan katsotaan ajavan talous- ja työllisyyskysymyksissä muita tiukempaa linjaa.

IS kertoi perjantaina, että Säätytalolla keskusta ja rkp olivat löytäneet toisensa. Neuvotteluissa korostuivat hallituspuolueiden isot periaatteelliset näkemyserot: vastakkain ovat olleet porvaripuolueiksi katsotut keskusta ja Rkp sekä vasemmistopuolueiksi luetut vasemmistoliitto, vihreät ja Sdp.

Tästä asetelmasta ei viikonlopun aikana ole edetty mihinkään. Pääministeri Marinin puheenjohtajien kanssa käymien kahdenkeskisten neuvottelujen jälkeen tilanne on kriisiytynyt entisestään.

Artikkeli päivittyy hetken kuluttua.