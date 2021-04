Tuore kuukausiennuste lupaa lämpöä odottaville kylmää kyytiä – kevät ei etene hetkeen

Forecan meteorologi kirjoittaa, että Euroopan keskuksen perjantaina julkaisema kuukausiennuste enteilee jopa talvisia elementtejä toukokuun säähän.

Huhtikuussa korkeapaine toi Suomeen lämpimiä kelejä, mutta kevään eteneminen uhkaa nyt ottaa takapakkia. Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus julkaisi perjantaina uuden kuukausiennusteen, joka ei lupaa lämpöä kaipaaville hyvää.

– Lämmön ja auringonpaisteen perään haikaileva: tätä et ehkä halunnut tietää, mutta kevään eteneminen tyssää nyt mahdollisesti pidemmäksikin aikaa ja ilmassa on vielä monin paikoin talvisia elementtejä, meteorologi Markus Mäntykannas kirjoittaa Forecan sivuilla.

Hän kertoo, että tämän hetkisen ennusteen mukaan Suomessa näyttää olevan selvästi tavanomaista kylmempi ja takatalvet voivat iskeä vielä toukokuun puolella. Nopeaa kevään etenemistä on turha odottaa vielä hetkeen.

Mäntykannaksen mukaan ensi viikolla Pohjois-Euroopan ympärillä pyörii kylmän ilman matalapainetta, joka työntää Suomeen koleaa ilmaa Jäämereltä. Lunta ja räntää voi sataa ajoittain eteläisintä Suomea myöten. Päivän ylimmät lämpötilat jäävät suurimmaksi osaksi alle 10 lämpöasteen, ja öisin on luvassa monin paikoin pakkaslukemia.

Vappuviikonlopun sää ei tämän hetkisen ennusteen mukaan näytä erityisen lämpimältä missään osassa Suomea. Kuurosateet ovat herkässä, ja lunta tai räntää voi sataa öisin ja aamuisin. Muutosta säähän ei näytä olevan vapun jälkeenkään, sillä toukokuun ensimmäinen viikko näyttää koko Pohjois-Euroopassa tavanomaista viileämmältä.

Espoon Suvelassa satoi perjantaina räntää. Lisää voi olla luvassa vappuviikonloppuna.­

Myös Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen arvioi, että innokkaimpien kevään odottajien kannattaa nyt laittaa hetkeksi jäitä hattuun.

– En sanoisi aivan, että talvista säätä on tulossa, sillä tuskin vuorokauden keskilämpötilat enää pakkaselle menevät. Mutta kylmempää ja viileämpää säätä näyttää olevan luvassa, hän sanoo.

Hän muistuttaa, että lumi- ja räntäsateet eivät ole harvinaisia Suomen keski- ja pohjoisosissa tähän aikaan vuodesta. Hän kuitenkin uskoo, että seuraavat 10-14 päivää luvassa on hieman normaalia kylmempää säätä. Lämpöä ei kannata odottaa ihan heti vapun jälkeen, vaan se pysyttelee kaukana vielä toukokuun alkupuolella.

– Kun katsoo koko Eurooppaa, niin tämä normaalia kylmempi säätyyppi ylettyy melkein Välimerelle asti. Lämpö on tällä hetkellä kaukana, ja vasta kun sitä aletaan näkemään esimerkiksi Britanniassa, Saksassa tai vaikka Moskovassa, osataan sanoa koska se saapuu tänne pohjoiseen. On hyvä, jos Turkissa tai Kreikassakaan päästään vuoden keskimääräisiin tai sitä lämpimämpiin lukuihin tuossa toukokuun alkupäivinä. Sieltä se lämmin virtaus tänne pohjoisen perukoille kestää kyllä, Tuovinen toteaa.

Tuovinen toteaa, ettei ole kasvitieteilijä mutta uskoo huhtikuun lämpimien kelien vaikuttaneen kasvukauden alkamiseen. Kasvukaudelle hän ennakoi kuitenkin pientä stoppia lämpötilojen tipahtaessa.

– Luonnon herääminen kyllä pysähtyy. Tämä voi olla ainakin pari viikkoa kestävä tilanne.

Jos syyllistä kylmälle säälle haluaa etsiä, niin kaiken alku ja juuri on Pohjois-Atlantilla ja Napa-alueella pyörivä talvinen polaaripyörre, joka työntää kylmää ilmaa Suomeenkin. Kevään aurinko on saanut heikennettyä pyörrettä, mutta se on pysynyt tavanomaista sitkeämmin pohjoisella pallonpuoliskolla.

– Kaikkein kylmin ilmamassa on tässä lähistöllä. Tuollainen polaaripyörre on aika hidasliikkeinen. Se käy välillä Pohjois-Amerikan puolella ja välillä Siperiassa, mutta nyt näyttää siltä, että se viihtyy tässä Pohjois-Euroopan lähellä.

Lämmintä vappua ei ole tulossa, eikä aikaisesta kesästä voi vielä puhua. Tuovinen muistuttaa, että pitkiä ennusteita on vaikea tehdä ja sää voi heilahdella viikosta toiseen.

– Jos tilanne on sellainen, että vahva korkeapaineen alue parkkeeraa Pohjolan päälle, niin silloin voidaan melko varmasti sanoa, että on seuraavat pari viikkoakin kuivaa ja lämmintä. Mutta kun on tällainen tilanne, että keskusmatala pörrää tässä Pohjolan päällä, niin lähtötilanne on epävarma jatkoennusteiden suhteen.

Toukokuun loppu näyttää kuitenkin tällä hetkellä muuttuvan hieman keväisemmäksi ja lämpimämmäksi.

– Vapun jälkeen tiedetään taas hieman tarkemmin, lupailee Tuovinen mahdollisesta lämmön lähestymisestä.