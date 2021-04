Tämä on Suomen korona­tilanne nyt – katso lauantain tuoreimmat tiedot

Tartuntojen ilmaantuvuusluku on edelleen laskussa.

Suomessa on raportoitu 263 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) lauantaina.

Eniten uusia koronatartuntoja todettiin nyt pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Espoossa todettiin 34 uutta tartuntaa. Helsingissä, Vantaalla ja Tampereella uusia tartuntoja todettiin kussakin 30.

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 3 929, kun edeltävien kahden viikon aikana niitä todettiin 6 596. Uusien tartuntojen määrä on siis vähentynyt 2 667:llä.

Tartuntoja on raportoitu Suomessa koko pandemian aikana yhteensä 85 607. Virukseen liittyviä kuolemia oli todettu perjantaihin mennessä 903. Sairaalahoidossa oli perjantain tietojen mukaan 132 ihmistä, joista tehohoidossa olevia oli 31.

Koronavirusrokotteen saanut lähes 1,5 miljoonaa ihmistä Suomessa

Tartuntojen ilmaantuvuusluku on edelleen laskussa. Kahden viime viikon aikana Suomessa on todettu vajaat 71 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Korkeita ilmaantuvuuslukuja ilmoitettiin lauantaina esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan (Hus), Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Itä-Savon sairaanhoitopiireissä. Husin alueen ilmaantuvuusluku oli runsaat 120, Varsinais-Suomen noin 117, Päijät-Hämeen reilut 106 ja Itä-Savon lähes 103.

Pieniä ilmaantuvuuslukuja olivat esimerkiksi Lapin reilut 4, Keski-Pohjanmaan 6,5 ja Pohjois-Karjalan vajaa 7.

Eniten tartuntoja on viimeisten kahden viikon aikana raportoitu 20–29-vuotiaiden ja 30–39-vuotiaiden parissa. Näissä ikäryhmissä on ollut eniten tartuntoja myös koko pandemian ajan.

Koronavirustestejä on tehty yhteensä 4 380 100.

THL kertoi lauantaina, että ensimmäisen koronavirusrokotteen on saanut Suomessa runsaat 1 480 000 ihmistä. Toisen annoksen saaneita on yli 147 000. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 26,6 prosenttia väestöstä ja toisen annoksen 2,6 prosenttia väestöstä.