Tämä vapun säästä tiedetään – meteorologi kertoo, miksi on syytä ”pysytellä vielä varuillaan”

Kysymys on nyt luottamusvälistä.

Kun Suomi alkaa ensi viikon perjantaina laskeutua vappuun, kuplivan elämänmenon olosuhteet luo paitsi vallitseva koronatilanne, myös aina ailahtelevainen sää.

Lähdetään liikkeelle siitä, että vapunaattona kello 15 lämpötila Helsingissä on 7 astetta ja päivä on puolipilvinen tai puoliaurinkoinen, aivan omasta henkilökohtaisesti elämänasenteesta riippuen.

Vapunpäivänä taivas on pilvessä ja lämpötila pudonnut asteella.

Näin kertoi perjantaina Ilmatieteen laitoksen kymmenen vuorokauden sääennuste.

Voiko tähän luottaa, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Kokko?

– Ei missään nimessä! Sinne on vielä matkaa.

Kokon mukaan seitsemän astetta ja puolipilvistä on kyllä mahdollista, mutta niin sanottu luottamusväli on turhan pitkä.

Vappuun on vielä aikaa viikko.

Viikko on lyhyt aika ihmiselämässä, mutta meteorologiassa pieni ikuisuus.

– Se lämpötilan mediaaniennuste on tosiaankin noin seitsemän astetta, mutta vaihteluväli on vaatimattomat plus neljä astetta ja ylimmillään yhdeksän tai kymmenen astetta.

– Hajonta on melkoista, Kokko tunnustaa.

Vapun sääennusteet ovat vielä epävarmoja.­

Sateisuudesta saati sateettomuudesta Kokko ei tohdi sanoa ”senkään vertaa”.

– Tämän hetkisen mallin mukaan luvassa olisi aika matalapainevoittoista, mutta ehtiikö se saapua vapuksi Suomeen, Kokko pohtii.

Niin sanottua heittoa voi olla puolesta vuorokaudesta kokonaiseen vuorokauteen.

– Juuri nyt näyttäisi, että matalapaine sateineen tulisi vappupäiväksi.

Kokon yleisnäkymä vapusta on ”epävakainen”.

– Etenkin vappupäivän ennustemallit ovat alkaneet näyttää Etelä- ja Keski-Suomessa pikemminkin koleampaan suuntaan, kuin että olisi tavanomaista lämpimämpää.

Tämän havainnon Kokko uskaltaa allekirjoittaa aika luottamuksellisella luottamusvälillä.

Sääpalvelu Foreca lupaa kymmenen vuorokauden ennusteessaan Ilmatieteen laitoksen tavoin helsinkiläisille puolipilvistä aattoa, mutta oli livauttanut pilvisymbolin kylkeen hyvin pienen vesipisaran.

Ja samma på vapunpäivä. Sama ennuste.

Ylimmät lämpötilat Helsingissä olisivat kumpanakin päivänä 9 astetta, tuuli maltillinen lounaan ja etelän suunnasta.

Forecan meteorologi Jenna Salminen selittää tarkemmin, missä mennään ja minne ollaan menossa.

– Tuoreen kuukausiennusteen mukaan koko vappuviikko olisi keskimääräistä kylmempi ja siihen suuntaan ovat ennusteetkin viime aikoina kehittyneet.

Itärajan takana on vappuviikolla sateista, kotimaassa pohjoisessa ja lännessä tavanomaista kuivempaa.

– Islannin suunnalla näyttäisi olevan korkeampaa painetta, ja matalapaineita kulkisi läheltä Suomea Venäjälle, Salminen pohtii niin sanottua isoa kuvaa.

Islannin ilmallakin on yhteys suomalaiseen vapunviettoon.

– Lämpöä voi nousta lähelle Suomea ja sateita liikkua, mutta juuri nyt näyttää siltä, että ensi alkuun meille pääsee kylmempää ilmaa ja sitä olisi loppuviikosta pohjoisessa ja etelässä olisi vilpoinen ilmamassa.

Vilpoinen ilmamassa ei tarkoita, että vappuna hytistäisiin kylmästä. Mutta vilpoinen on silti eri asia kuin lämmin. Kun kesällä oli entisaikaan kuuma, herraväki hakeutui ”vilpolaan” eli kuistille tai terassille.

– Lämpötila voi nousta etelässä 10 asteen tuntuville, vaikea sanoa vielä tarkasti, Salminen empii.

Yleiskuva alkaa silti olla raameistaan nakuteltu.

– Jonkin verran matalapaineaktiivisuutta Suomen ympäristössä nyt on. Ne voivat tehdä tepposia, nostaa lämmintä etelästä tai tuoda kylmempää pohjoisesta, joten pysytellään vielä varuillaan, Salminen ehdottaa.