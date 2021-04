Ilta-Sanomat on saanut vahvistuksen sille, että vastikään perheenisän yliajosta tuomittu nuori mies on kuollut.

Pirkanmaan käräjäoikeus antoi alkuviikosta ratkaisunsa tapauksessa, jossa perheenisä sai surmansa, kun päihtynyt ja kortiton nuori mies törmäsi häneen autolla viime vuoden syyskuussa Valkeakoskella.

Kuljettaja pakeni paikalta törmäyksen jälkeen ja työmatkalla ollut perheenisä kuoli tapahtumapaikalle. Rikos tapahtui aikaisin aamulla 9. syyskuuta 2020.

Käräjäoikeus tuomitsi tekohetkellä 18-vuotiaan kuljettajan kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeuteen.

Vastaajan syyksi luettiin törkeä kuolemantuottamus, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, rattijuopumus, huumausaineen käyttörikos ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta.

Vain muutama päivä tuomiosta samassa kaupungissa tapahtui väkivallanteko, jota poliisi epäilee tapoksi. Epäilty henkirikos tapahtui yksityisasunnossa Valkeakoskella.

IS uutisoi tapauksesta perjantaina kertomalla, että 29-vuotias valkeakoskelaisnainen vangittiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa todennäköisin syin taposta epäiltynä.

Poikkeuksellisen rikoksesta tekee se, että MTV Uutisten tietojen mukaan uhri on syyskuun yliajosta tuomittu mies.

Poliisi ei ole kommentoinut uhrin taustoja millään tavalla, mutta IS on saanut vahvistuksen sille, että perheenisän yli syyskuussa ajanut mies on kuollut.