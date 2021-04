Sattuu sitä mokia paremmissakin piireissä. Ei kaikkea voi millään tietää, kirjoittaa toimittaja Suvi Kerttula.

Hyvä kesätyöntekijä!

Hennot silmut ovat jo puissa. Se kertoo siitä, että kesätyöt alkavat pian. Oletko valmis?

Aivan ensimmäiseksi sinun kannattaisi kiittää Suomen hallitusta. Korona­vuosi on osoittanut, että jopa hallitus mokaa, sählää ja sekoilee aika lailla.

Älä sinäkään ota liikoja paineita.

Kun olin nuori, pelkäsin, että mokaan töissä.

Ja mokasinkin. Join Savon prikaatin edustustilaisuudessa kaikki tarjotut viinat. En kehdannut kieltäytyä, kun korkea-arvoinen upseeri tarjosi ennen illallista monta Turlammen tujausta, tosi vahvaa drinkkiä. Luulin, että armeijassa pitää tehdä mitä käsketään.

Aamulla juttukeikalla metsässä istuin kannolla krapulassa. Everstiluutnantin haastattelu jäi lyhyeksi. Mutta siitäkin selvittiin.

Se oli silloisessa työpaikassani kaikkien mielestä vain hauska juttu. Toiste en ole ilmaiseen viinaan yhtä pahasti langennut.

Vanhan sanonnan mukaan ensimmäinen virhe on vahinko, mutta toinen sama virhe on jo tyhmyyttä.

Hyvä kesätyöntekijä. Haluan sanoa sinulle: Älä pelkää mokia.

Niitä sattuu jokaiselle. Ei ole noloa myöntää tietämättömyyttään. Silloin on päinvastoin viisasta kysyä ja ottaa selvää.

Suomen hallituskin on ollut koronavuotena uuden ja oudon edessä. Ei kaikkea ole voinut millään tietää. Hallitus on saanut myös kiitosta toiminnastaan, vaikka kriisin eri vaiheissa on välillä ollut sähläämisen tunnelmaa.

Muistat varmaan Huoltovarmuuskeskuksen epäonniset maskiostokset. Tai viime kevään sekoilun Helsinki-Vantaan lentoaseman terveystarkastuksissa. Viime kädessä hallitus on koronakriisistä vastuussa. Jotkut ministerit ovat myös kertoneet tietäväisen oloisina linjauksia, jotka ovatkin myöhemmin osoittautuneet vääriksi.

Mutta silti Suomen hallitus on saanut maailmalla kiitosta koronakriisin hoidosta. Kokonaisuus ratkaisee. Eivät yksittäiset virheet.

Hyvä kesätyöntekijä. Ole huoleti. Maailma ei kaadu yhteen tai kahteen mokaan. Kesätyöntekijänä olet yleensä vastuussa vain pienestä kokonaisuudesta. Hallituksen käsissä on sen sijaan koko kansan tulevaisuus. Sattuu sitä mokia paremmissakin piireissä. Se on meille pienille muurahaisille jotenkin armollista.

Kaikesta huolimatta hallitus on saanut aikaan tuloksia. Pääasia on, että suurin osa päätöksistä on oikeita.

Kukaan ei tiedä kaikkea. Se on hyvä muistaa. Säikähdin, kun jouduin nuorena pomon puhutteluun. Lukija oli lähettänyt palautetta jutustani. ”Toimittaja on ilmeisesti hyvin nuori ja sivistymätön”, lukija moitti.

Olin kirjoittanut maailmankuulusta tanssijasta nimeltä Freda Stern. Olisi pitänyt tietenkin olla Fred Astaire. Virhe meni lehteen asti.

Siitäkin selvittiin huumorilla.

Olisi muuten kiinnostavaa tietää, onko hallitus kertaakaan nauranut yhdessä mokilleen.

Ehkä Winston Churchillin sanat lohduttavat: ”Menestys on kykyä olla menettämättä innostustaan toistuvista epäonnistumisista huolimatta.”