Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Vitos­luokkalaisen Emman vitsi saa kolmi­kymppisen miehen lähes putoamaan penkiltä – ”Ihan nerokas!”

Kevätpörriäinen on julkaistu ja legendaarinen lasten vitsipalsta viihdyttää jälleen kansaa. Pörriäisvitsibattlessa on vain yksi sääntö: Naurua on pidäteltävä – keinolla millä hyvänsä. Miten Lauri ja Johannes pärjäävät?

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi