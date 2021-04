Sisäministeri Maria Ohisalo oli Hyvinkäällä poliisin heijastinliivi yllään – eduskunnan oikeusasiamies käsitteli kantelun

Asia ei johda sisäministerin eikä poliisiylijohtajan osalta toimenpiteisiin.

Eduskunnan oikeusasiamies on käsitellyt kantelun, joka tehtiin sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) käytettyä poliisin heijastinliiviä keväällä 2020. Ministeri oli tuolloin tutustumassa Uudenmaan sulkuun.

Ohisalo nähtiin poliisin miekkalogolla ja POLIISI-tekstillä varustettuun heijastinliiviin pukeutuneena valtatie 3:lla 27.3.–28.3. välisenä yönä Hyvinkäällä.

Ohisalo käytti poliisin heijastinliiviä poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen kehotuksesta. Näin menettelemällä poliisiylijohtaja pyrki varmistamaan tarkastuspisteellä liikkuneen sisäministerin turvallisuuden.

Kantelussa kyseenalaistettiin ministerin oikeus käyttää poliisin huomioliiviä.

– Saako muu kuin poliisimies käyttää tunnuskuvan sisältävää asustetta jossakin tilanteessa? Jos saa, missä tilanteissa ja minkälaisilla perusteilla?

Oikeusasiamies antoi tapauksesta ratkaisun keskiviikkona. Oikeusasiamies totesi päätöksessään, ettei sisäministeri Ohisalolla ollut oikeutta käyttää poliisin tunnuskuvalla ja tekstillä varustettua heijastinliiviä. Vastaavasti poliisiylijohtaja Kolehmaisella ei ollut toimivaltaa antaa sisäministerille lupaa poliisin heijastinliivin käyttöön.

Poliisin mukaan tilanteessa ei ollut saatavilla muita kuin poliisin tunnuskuvalla varustettuja heijastinliivejä.

– Poliisin toiminta perustuu kaikissa tilanteissa ehdottomasti lainmukaisuuteen. On hyvä, että eduskunnan oikeusasiamies on tutkinut tapauksen ja esittänyt sitä koskevat huomionsa. Hän on katsonut, että olen toiminut asiassa virheellisesti. Vastuullani oli huolehtia sisäministerin turvallisuudesta ja tässä tarkoituksessa pyysin henkilökuntaamme antamaan heijastinliivin sisäministerin käyttöön. Ratkaisusta otetaan opiksi. Jatkossa ministerin turvallisuudesta täytyy huolehtia toisin ja varmistamme, että autoissamme on myös tunnuksettomia heijastinliivejä, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen toteaa tiedotteessa.

Ratkaisussa todetaan myös, että poliisin virkapukuasetusta on täsmennettävä.

Oikeusasiamies on saattanut ratkaisunsa asianomaisten tietoon, eikä tapaus johda kummankaan osalta muihin toimenpiteisiin.