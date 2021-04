Virolaismiestä uhkaa pitkä vankeusrangaistus. Hän odottaa oikeudenkäsittelyä vapaana.

Espoossa viime lokakuussa tapahtuneesta traagisesta liikenneonnettomuudesta on nostettu hiljattain syytteet.

Virolaismies ajoi Kehä III:sta pitkin väärään suuntaan. Hätäkeskus sai lukuisia ilmoituksia myöhään illalla tapahtuneesta liikennesekoilusta. Poliisi ajoi miestä takaa.

Väärään suuntaan ajanut auto aiheutti onnettomuusiltana useita vaaratilanteita Vantaalla ja Espoossa.

Ennen onnettomuutta poliisi ajoi omalla kaistallaan kuljettajan rinnalla yrittäen saada häntä pysähtymään. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, ja mies törmäsi BMW-merkkisellä autolla vastaan tulleeseen henkilöautoon. Törmäys tapahtui Järvenperän ja Bembölen välisellä alueella.

Yllä on lukijan kuvaama video, josta näkyy, kun virolaismies ajaa väärää kaistaa pitkin. Lisää videoita löytyy alta.

Henkilöautossa ollut suomalainen aviopari kuoli. Menehtynyt mies oli 52-vuotias ja nainen puolestaan 46-vuotias.

Onnettomuuden aiheuttanut virolaismies selvisi hengissä, mutta hän tarvitsi sairaalahoitoa vammoihinsa. Syyttäjä vaatii hänelle pitkää vankeusrangaistusta kahdesta taposta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä rattijuopumuksesta. Miehen promillemäärä oli testaushetkellä peräti 2,17.

Tappojen vaihtoehtoisena rikosnimikkeenä on törkeä kuolemantuottamus. Mutta koska päänimike on tappo, syyttäjä katsoo, että mies on toiminut tahallisesti. Syyttäjän näkemykseen miehen on täytynyt siis tiedostaa, että tämän liikennekäyttäytymisen todennäköisenä seurauksena olisi sivullisten menehtyminen.

Yhdestä taposta minimirangaistus on kahdeksan vuotta vankeutta. Jos mies kuitenkin tuomitaan syyntakeisena kahdesta taposta ja muista vähäisemmistä rikoksista, oikeuskäytännön mukaan häntä odottaa minimirangaistusta ankarampi tuomio.

Tapahtumapaikalla oli runsaasti poliiseja ja ambulansseja.­

Poliisikuulusteluissa virolaismies ei muistanut tapahtumista mitään. IS:n tietojen mukaan mies asuu ja on kirjoilla Virossa. 47-vuotias mies tarvitsee yhä sairaalahoitoa vammoihinsa.

Syyttäjä vaati aiemmin tällä viikolla miestä poissaolevana vangittavaksi, jotta hänet luovutettaisiin Virosta Suomeen vastaamaan syytteisiin. Oikeus kieltäytyi kuitenkin pyynnöstä.

Oikeuden mukaan ei ole syytä epäillä, etteikö mies saapuisi vapaaehtoisesti Suomeen oikeudenkäyntiä varten. Esimerkiksi miehen asianajaja on ollut päämieheensä hiljattain puhelinyhteydessä. Asianajajan mukaan mies ei pakoile oikeutta, vaan saapuu käsittelyyn ”asianmukaisesti”.

Tämänhetkisen tiedon mukaan oikeuskäsittely alkaa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa syyskuussa.