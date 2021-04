Jyrki Lehtolan kolumni: Miten käy suolistolle heti koronan jälkeen?

Parisuhteet palaavat koronanihkeydestä vanhakantaiseksi nihkeydeksi, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Ensin media alkoi kohdella aikuista median käyttäjää kuin lasta. Sitten aikuisesta tuli lapsi, ja sellainen lapsi, joka oli ylpeä siitä, kuinka paljon se tarvitsi apua yksinkertaisimmissakin asioissa.

Nyt tiedonvälitystä on parhaimmillaan se, kun mediassa kerrotaan, miten viikataan sukka niin, että suolisto ja ihmissuhteet pysyvät terveinä, ja aikuinen jakaa jutun muille aikuisille sosiaalisessa mediassa.

Kun korona on ainakin hetkeksi taittumassa niin, että juhannuksena on mahdollista sammua isommassakin vanhuksia ja sairaita sisältävässä seurueessa, mediassa on kerrottu, mikä tulee muuttumaan ja mikä ei.

Seuraavassa tiivistys elämästä pandemia-aaltojen välissä.

Parisuhteet palaavat koronanihkeydestä vanhakantaiseksi nihkeydeksi, mutta nyt niitä piristää sorretuksi enemmistöksi itsensä mieltävä karvaisten ihmisten joukko, joka vaatii virallista hyväksyntää halulleen olla monen kanssa samaan aikaan (se on niiden luonnossa!) sekä kaikille osapuolille kuuluvaa vanhempainrahaa (sekin on niiden luonnossa!).

Kulttuurissa näytti hetken pelottavasti siltä, että ei helvetti, joutuuko niitä tukemaan, ostamaan kirjan tai maalauksen, mutta onneksi valtio tuli tukipaketteineen apuun, niin voi jatkaa rahojensa jakamista suoratoisto- ja lukuaikapalveluille.

Juhlien suhteen on hyvä muistaa, että jos absolutistiserkun lapsella on 550 kilometrin päässä yo-juhlat, koronaa voi vielä käyttää hyväkseen ja kieltäytyä juhlista, ja kaikki uskovat, kun väittää Postin hukanneen sen lahjasatasen.

” Paljussa voi lillua kesällä vain liikaa ihmisiä.

Etätyö on HS Vision mukaan vakiintumassa niin, että tulevaisuudessa lähityötä tekevät vain HS Vision toimitukselle ruokaa valmistavat kokit, ja muiden työläisten ideaali on rännässä ylämäkeä polkeva Wolt-kuski.

Kasvatuksessa opettajilla on lähiopetukseen siirryttäessä haastava tehtävä siivota vanhempien vuoden kestänyt tuhotyö opettamalla lapsille, että Twitterissä ikävästi sanottu sana ei ole verrattavissa kansanmurhaan tai vesikidutukseen.

Venäjä ei ole Pekka Haaviston toiveista huolimatta siirtynyt korona-aikanakaan 2020-luvun demokraattiseksi, eriäviä ääniä syleileväksi valtioksi!

Paljussa voi sen koosta riippumatta lillua kesällä vain liikaa ihmisiä.

Oikeuskansleri on koronakriisin jälkeenkin syytön kaikkeen tekemäänsä, ja jos niin ei ole, koira söi todisteet.

Hallituksen olisi korkea aika erota, likat ovat hoitaneet sairaanhoitotyöt, kiitos, seiskan suoritus, mutta nyt tarvitaan äijiä jälleenrakentamaan sekä Suomi että äijien musertunut minäkuva.

Oletko huomannut muutoksia suolistotoiminnassasi rokotuksen saatuasi?

Lähetä lehteen Maria Nordinin kuva ja mahdollisimman seikkaperäinen kuvailu tuntemuksistasi, jotta toimittaja voi toteuttaa ammatillisen haaveensa ja kirjoittaa monta kertaa lehteen sanan ”kakka”.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.