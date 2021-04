Napapiirillä leimatun kortin seikkailut voivat jäädä ikuiseksi arvoitukseksi.

Parkanossa asuva Aune Hartikainen sai ystävänpäivänä erikoisen postikortin.

Kortissa toivottaa iloista ystävänpäivää ja kaikkea hyvää Aune Hartikaisen Kiteellä asuva Helvi-sisar.

Tervehdyksessä on ihmeellisintä se, että 88-vuotias Helvi kärsii muistisairaudesta ja asuu hoitokodissa. Hän ei ole pystynyt vuosikausiin kirjoittamaan kortteja.

Arvoitusta lisää se, että ystävänpäivän kortti oli leimauksen perusteella käynyt Napapiirillä.

Kortissa on leimauksena Napapiiri ja päivämääränä 15.2.2021.

– Kun saan Kiteeltä lähtenyttä postia, niissä on yleensä Joensuun tai Kuopion leima.

Aune Hartikainen uskoo, että kortti on ollut postissa kadoksissa parikymmentä vuotta.

Aune Hartikaisen mukaan kortti on ostettu 90-luvun puolella.­

Hänen Helvi-sisarensa hankki kortin käydessään katsomassa kaksoissisartaan Impiä Kuopion keskussairaalassa. Impi kuoli 1995.

Aune Hartikainen kertoo, että Helvi osti Kuopiosta kortteja, joita myytiin syöpäyhdistyksen hyväksi.

Kortti on markka-ajalta ja kortin mukana on postimaksu. Korttiin on painettu hinnaksi 7 markkaa.

– Jos Helvi hankki ystävänpäivän kortin Kuopiosta vuonna 1995, hän varmasti kirjoitti ja lähetti kortin seuraavana vuonna ennen ystävänpäivää.

Kysymys kuuluukin, missä kortti on seikkaillut kaikki nämä vuodet.

Kortissa toivotetaan iloista ystävänpäivää.­

Kortin taustoja on vaikea enää saada selville. Impi-sisar on kuollut ja Helvi-sisar kärsii muistisairaudesta.

Aune Hartikainen tiedusteli Helvin pojalta, löysikö hän äitinsä laatikoista ystävänpäivän kortin ja vei sen postiin. Kortti tuli sitten jostain syystä perille Napapiirin leimalla varustettuna.

– Poika sanoi, että hän on vienyt kortteja heti postiin aina silloin, kun muori on niitä kirjoittanut.

Aune Hartikainen sanoo, että Helvi on ollut vuosikaudet muistisairas. Hän ei tunne ketään eikä muista mitään.

– Helvi ei ole kirjoittanut kahteenkymmeneen vuoteen varmaan yhtään korttia.

Aune Hartikainen arvelee, että kortti on ollut jostain syystä kadoksissa postissa. Joku on sen sitten löytänyt ja pannut postiin niin, että kortti ehtii ystävänpäiväksi.

– Kortti on niin siisti, että ihan kuin joku olisi juuri pannut sen postiin. Se ei ole mistään rutistunut eikä käpristynyt.

Aune Hartikainen on ihmetellyt, miksi kortti on mennyt Napapiirille.

– Onko kortti mennyt joulupukin postin mukana Napapiirille, vai mitä on tapahtunut.

Selvää kuitenkin on, että kortti on Helvi-sisaren kirjoittama.

Aune Hartikainen sanoo, että tuntuu hyvältä, että kortti on päässyt perille. Hän säilyttää korttia näkyvällä paikalla seinällä.

– Arvokas kortti tämä on, en tätä hävitä. Jätän perinnöksi tyttärelle. Helvi on tyttäreni kummitäti.

Tarinan opetus on Aune Hartikaisen mielestä se, että kortteihin pitäisi panna aina vuosiluku.

– Minä lähetän paljon kortteja. Laitan niihin aina vuosiluvun.

Postin viestinnästä ei kortin seikkailulle osata suoralta kädeltä antaa selitystä.

Postilla on asiantuntijoita, jotka ovat selvittäneet monia mysteereitä. Kadonneita lähetyksiä on löytynyt ja puutteellisin tiedoin varustetut lähetykset ovat löytäneet perille.

– Jos leimauksessa on tuollainen päivämäärä, se viittaa siihen, että kortti on tuolloin tullut postin järjestelmään, viestinnästä kerrotaan.

Postin on vaikea selvittää kortin vaiheita ennen postiin jättämistä.

Monenlaisia arveluita voi esittää.

Kortti on voinut unohtua pöytälaatikkoon.

Kirjoittaja on voinut hukata sen. Joku on löytänyt kortin ja säilyttänyt sitä jonkin aikaa. Hän on lähettänyt sen juuri ennen ystävänpäivää.

