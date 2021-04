Poliisi löytänyt nuorilta jopa viidakkoveitsiä – ”Nykyään puukko on osalle porukkaa kännykkään verrattavissa oleva väline”

Poliisi löytää nuorten hallusta yhä useammin teräaseita. Rikostarkastaja Jari Kosken mukaan taustalla vaikuttavat muun muassa rikollisuuden ihannointi, huumekauppa, turvattomuus ja mielenterveysongelmat.

Rikostarkastaja Jari Koski sanoo, että ongelmaan puuttumiseksi katse pitää kääntää lastensuojeluun ja nuorten mielenterveystyöhön.–Siinä vaiheessa, kun poliisi on asiaa hoitava viranomainen, ollaan jo auttamattomasti myöhässä.­

Helsingin poliisi on huolissaan teräaseiden yleistymisestä nuorten keskuudessa.

Viimeksi maanantaina 24-vuotias henkilö kuoli puukotuksen uhrina Helsingin päärautatieasemalla. Puukottajaksi epäillään 16-vuotiasta poikaa. Teon taustalla oli pääosin maahanmuuttajataustaisten seuruiden välille syntynyt riita.

Rikostarkastaja Jari Koski sanoo, että nuorten puukkobuumin taustalla vaikuttavat monenlaiset asiat: on rikollisten ihannointia, turvattomuutta, mielenterveysongelmia ja huumekauppaa.

Kosken mukaan etenkin huumekaupassa näkyy nykyään selkeästi nuorempaa porukkaa kuin ennen.

– Ei voida puhua varsinaisesti katujengeistä, mutta on nuorten porukoita, jotka tykkäävät hakeutua pahoinpitelytilanteisiin ja varustautua niitä varten. He kopioivat aikuisten maailmaa ja toteuttavat velanperintää. Maksuhalukkuutta tehostetaan väkivallalla.

– Kiinniotetuilta nuorilta on löytynyt iät ja ajat linkkuveitsiä, mutta nykyään puukko on osalle porukkaa kännykkään verrattavissa oleva väline, joka on aina mukana.

Poliisi suoritti tutkimuksia Helsingin päärautatieasemalla maanantaina.­

Samaan hengenvetoon Koski muistuttaa, että kokonaisuutena nuorten rikollisuus on ollut laskussa pitkän aikaa. Suurella osalla Suomen ja Helsingin nuorista menee hyvin.

– On kuitenkin pieni joukko pudokkaita, joihin ei mikään interventio tunnu purevan. Niissä porukoissa ei ole tavoitteena saada ylioppilastutkintoa vaan tulla ammattirikolliseksi.

Ensimmäisenä koronavirusvuonna 2020 nähtiinkin tilastopiikki nimenomaan nuorten vakavissa väkivallanteoissa – teräaseiden yleistyminen lienee osasyy tähän, sillä ne tekevät väkivallasta heti tappavampaa.

– Kun niillä huidotaan ja mäiskitään, niin ei tarvita kuin yksi osuma ja useampi elämä on pilalla.

Yhtenä seikkana korostuu epäiltyjen maahanmuuttajatausta. Helsingissä on tapahtunut nyt useampia vakavia väkivaltarikoksia, joissa sekä epäiltyjä että uhreja yhdistää se, että heidän taustansa ovat esimerkiksi Itä-Afrikassa tai Lähi-idässä.

Koski sanoo, että tästä pitäisi pystyä puhumaan avoimesti ilman, että ongelmat yleistetään koko vieraskielisen väestön ongelmiksi.

– Tästä puhuessa on aina se vaara, että ilmiötä yksinkertaistetaan liikaa, sillä porukoissa on usein ihmisiä erilaisista taustoista. Toisaalta tietyiltä alueilta lähtöisin olevien maahanmuuttajataustaisten nuorten miesten yliedustus rikostilastoissa on fakta. Sen kieltäminen olisi turhaa.

– Rikostutkinnassa asianosaisten etnisellä tai kulttuurisella taustalla ei kuitenkaan ole mitään merkitystä, kaikki eteen tulevat jutut tutkitaan samalla tavalla.

Koski arvelee, että raaistuvat teot ja niiden medianäkyvyys ovat saattaneet kertautua vielä eteenpäin pelkona.

– Kun olemme kysyneet nuorilta, miksi heillä on puukot mukana, vastaus on ollut: itsepuolustukseksi. He sanovat, etteivät uskalla liikkua ilman kättä pidempää.

” Löydetyt teräaseet ovat laidasta laitaan, työkalupakeista otetuista piikeistä aina macheteihin.

Teräaseen hallussapito julkisella paikalla on kiellettyä. Kieltoa on kuitenkin hankala valvoa, sillä teräaseita kannetaan usein piilossa. Ne jäävät poliisin haaviin yleensä silloin, kun nuorille tehdään turvatarkastuksia muunlaisten tehtävien yhteydessä.

Tyypillisiä tilanteita ovat muun muassa myymälänäpistykset ja tappeluiden jälkipuinnit. Turvatarkastusta ei kuitenkaan voi tehdä ilman perustetta.

– Löydetyt teräaseet ovat laidasta laitaan, työkalupakeista otetuista piikeistä aina macheteihin.

Machetella tarkoitetaan viidakkoveistä, jossa on ohut, puolimetrinen terä.

Kosken mukaan poliisit osaavat ennakoida turvatarkastusta tehdessään, että tarkastettavalla voi olla teräase piilossa.

Vaaratilanteita on kuitenkin ollut. Esimerkiksi syksyllä 2020 Helsingissä 15-vuotias tyttö kaivoi turvatarkastuksessa yllättäen hupparinsa hihasta hedelmäveitsen ja löi sillä poliisimiestä useita kertoja. Suojavarusteiden ansiosta vanhemman konstaapelin vammat jäivät kuitenkin lieviksi.

Koski sanoo, että jos ongelmaan halutaan puuttua, katse pitää kääntää myös poliisin ulkopuolelle: lastensuojeluun ja nuorten mielenterveystyöhön.

– Siinä vaiheessa, kun poliisi on asiaa hoitava viranomainen, ollaan jo auttamattomasti myöhässä.

Hän sanoo valitettavan usein käyvän niin, että kun nuori yritetään ohjata mielenterveyspalveluiden piiriin, hän palaa hoitoarvion jälkeen takaisin poliisin hoteisiin. Hoitoon pääsy on hyvin vaikeaa.

– On käynyt niinkin, että henkilö on alkanut kesken kuulustelun käyttäytymään niin itsetuhoisesti, että hän tarvitsi pidätystiloissa ympärivuorokautista valvontaa. Arvio kuitenkin oli, ettei välittömän hoidon tarvetta ole.

– Meillä on tietysti vain omat toimivaltuutemme. Voimme ottaa kiinni ja vangita, mutta kun puhutaan sekaisin olevista ja itsetuhoisistakin nuorista, se ei ole järkevää. Meidän hoteissa tilanne ei yleensä hirvittävästi parane. Ei heitä kuitenkaan voi kerta toisensa perään kadullekaan päästää.