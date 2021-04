Rikoskomisario Jan Aarnisalon mukaan osa vihjeistä johtaa myös toimenpiteisiin.

Keskusrikospoliisi on saanut kymmeniä vihjeitä 30 vuotta sitten tapahtuneesta Tuula Lukkarisen murhasta.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan Aarnisalo sanoo osan vihjeistä olevan sen verran mielenkiintoisia, että ne johtavat myös jonkinlaisiin toimenpiteisiin.

Aarnisalo ei kuitenkaan avaa tämän enempää vihjeiden sisältöä tai toimenpiteiden luonnetta, sillä vihjeiden työstäminen on vielä kesken.

28-vuotias Lukkarinen löydettiin murhattuna Hausjärveltä metsiköstä 18. huhtikuuta 1991. Surman tekotapaa on kuvailtu sadistiseksi.

Hänen kuolemansa on liitetty kolmen tai mahdollisesti useamman rikoksen sarjaan, josta on julkisuudessa puhuttu Hausjärven hiekkakuoppasurmina ja Järvenpään sarjamurhaajan tapauksena.

Kaksi muuta samaan kokonaisuuteen liitettyä rikosta ovat riihimäkeläisten Helena Meriläisen ja Maarit Haantien tapaukset vuosilta 1990 ja 1993.

Tuntematon mies houkutteli Meriläisen autoonsa Järvenpäästä, ajoi hänet Hausjärvelle ja yritti murhata. Haantie puolestaan katosi jäljettömiin Järvenpäästä lähdettyään juhlimaan.

Poliisi on pitänyt mahdollisena, että kaikkien rikosten takana olisi sama tekijä. Tapauksissa on samankaltaisia piirteitä, kuten se, että kaikki uhrit olivat tummatukkaisia ja päihtyneitä. Avoimia kysymyksiä on kuitenkin liikaa, jotta asiasta voisi olla varma.

Avoimena on muun muassa se, joutuiko Haantie henkirikoksen uhriksi. Tätä on pidetty todennäköisenä, mutta koska hänen ruumistaan ei koskaan löydetty, tapaturmankaan mahdollisuutta ei ole voitu sulkea pois.

Tuore vihjeiden suma selittyy sillä, että Aarnisalo kertoi uusia tietoja Tuula Lukkarisen murhasta Ilta-Sanomien haastattelussa maaliskuussa 2021.

Yksi tärkeimmistä uusista tiedoista oli se, että Lukkarisesta on viimeiseltä elinpäivältään keskiviikolta 17. huhtikuuta 1991 havainto Riihimäen kaupungin keskustasta.

Havainto sitoo Lukkarisen vahvemmin kahteen muuhun tapaukseen. Helena Meriläinen oli menossa Järvenpäästä Riihimäelle rikoksen uhriksi joutuessaan ja myös Maarit Haantien oletetaan pyrkineen katoamisiltanaan Riihimäelle.

– Kun olemme katsoneet tätä kokonaisuutta uusin silmin, niin kyllä se Riihimäki on nyt näistä mielenkiintoisin asia, kertoi Aarnisalo maaliskuussa.