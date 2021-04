Sateet saapuvat – itään luvassa lunta

Lämmin poutasää jää taakse vähitellen.

Itäisimpään Suomeen leviää vähitellen idästä vesi- ja lumisateita.

Pilvisyys lisääntyy myös lännessä ja pohjoisessa etenkin sisämaassa. Aurinkoisinta on osassa Lappia.

Iltapäivällä etelässä kasvaa paikallisten sadekuurojen mahdollisuus. Itä-Suomen pohjoisosaan sateet ovat myös leviämässä. Lännessä on etenkin rannikolla aurinkoisempaa. Myös pohjoiseen pilvisyys leviää kaakon suunnalta. Käsivarren Lapissa on vesi- ja lumisateita, jotka leviävät edelleen vähän idemmäs.

Päivälämpötilat ovat edelleen vuodenaikaan nähden parisen astetta tavanomaisia korkeampia.

Pohjoisessa ero tavanomaiseen on isompi. Kaikkein lämpimintä vuodenaikaan nähden on Lapissa.

Yöllä vettä ja lunta sataa etenkin Itä-Suomen pohjoisosassa ja Kainuussa, aamulla myös paikoin Pohjois-Pohjanmaalla sekä maan keskiosassa lännessä asti. Torstaina päivällä lunta ja räntää sataa etenkin Pohjois-Lapissa. Muualla pääosin vesisateet ovat selvästi paikallisempia. Etelään ja länteen leviää lounaasta vesisateita.

Perjantaina matalapaine sateineen ulottuu etelästä maan keskivaiheille. Yhtenäisin vesi- ja lumisadealue on pohjoisessa ja Pohjanmaalla. Muuten lähinnä vesisateet ovat maan etelä- ja keskiosassa kuuroittaisempia.

Euroopassa torstaina Itämerellä on matalapaine. Sen länsipuolella etenkin itäisessä Ruotsissa tuulee kylmästi pohjoisesta ja sataa lunta. Kylmää ilmaa virtaa Saksaan, Puolaan ja Baltiaan asti. Britteinsaarilla on korkeapaine. Keski-Italiassa sää on kuurosateinen. Kuuroja tulee myös Espanjassa etenkin itäosassa.