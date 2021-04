Aseman Lapset: Nuoret ovat nykyisin herkkiä ”puolustamaan kunniaansa” ja teräaseita on paljon

Poliisi epäilee kuutta alaikäistä Helsingin päärautatieasemalla maanantai-iltana tapahtuneesta puukotuksesta.

Helsingin päärautatieasemalla tapahtui maanantaina illalla traaginen välikohtaus, jossa 24-vuotias nuori mies menetti henkensä puukotuksen uhrina

Poliisi epäilee teosta kuuden alaikäisen seuruetta, joka oli kohdannut Asemalla kolmen täysi-ikäisen seurueen.

Poliisi on kertonut sanaharkasta, seuraamisesta ja tappelusta, jossa lyötiin, potkittiin ja käytettiin peruuttamattomin seurauksin teräasetta.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Larkia piti ”silmiinpistävänä piirteenä herkkyyttä turvautua voimakkaaseen väkivaltaan”.

Aseman Lapset ry:n Löytävän nuorisotyön esimies Susanna Ylimys ei ota kantaa maanantain tapahtumiin, joiden tutkinta on vasta alkanut.

Hän puhuu yleisellä tasolla.

Jo ennen maanantaita poliisi oli kertonut yleisen havaintonsa olevan, että kaupungilla liikkuvalla nuorisolla on nykyisin paljon teräaseita.

– Olen samaa mieltä, Ylimys sanoo.

– Ja niiden käyttökynnys on madaltunut, vaikka itsepuolustukseksi.

Ylimyksen mielestä nuorten väkivallalla oirehtiminen on lisääntynyt viimeisen vuoden tai kahden aikana.

– Se ei ole vain lyömistä tai puukottamista, vaan myös verbaalista ja henkistä väkivaltaa. Negatiivisten asioiden tunnekäsittely on muuttunut aiempaa kovemmaksi.

Ylimys mainitsee ilmiön, joka on noussut esiin, kun nuorten kanssa keskustellaan: kunnian puolustus.

– Oman kunnian, ystävien, perheen kunnia. Puolustetaan kaverien kunniaa. Tämä näkyy nyt enemmän katukuvassa.

Poliisi tutki tapausta maanantaina illalla.­

Miksi?

– Siihen kun tietäisi vastauksen.

Ylimys arvelee vastauksen löytyvän yhteisöön kuulumisesta.

– Se liittyy ryhmään, porukan henkeen. Parhaita kavereita puolustetaan.

– Kavereiden merkitys on suunnattoman suuri.

– Kun nuoret tekevät irtiottoja omista vanhemmistaan, kavereista tulee valtavan tärkeitä. Heitä puolustetaan hyvässä ja pahassa ja siinä syntyy tappeluita.

Ylimys ei halua puhua jengeistä, vaan erilaisista aivan tavallisen nuorison porukoista.

– Ne ovat hyvin eläväisiä ja vaihtuvat. Ei ole yhtä tiivistä porukkaa, joka on koko ajan yhdessä. Nuoret liikkuvat koko metropolin alueella. Ja pääradan vartta.

Porukat muodostuvat vaikkapa harrastusten, musiikkimaun tai tietyn kokoontumispaikan ympärille.

Aseman Lasten havainnon mukaan korona-aika on vähentänyt liikkumista keskustassa. Jäädään herkemmin pyörimään omille asuinalueille.

Aseman lasten mukaan oleskelu rautatieasemalla on vähentynyt koronan aikaan.­

Poliisi on kertonut maanantaina kohtalokkaaseen sanaharkkaan joutuneiden seurueiden olleen ulkomaalaistaustaisia.

– Toki meillä on nuoria erilaisilla kulttuurisilla taustoilla, mutta emme me ajattele heitä taustojen kautta, vaan kaikki he ovat nuoria, Ylimys sanoo.

– Ja kyllä ihan härmäläisetkin nuoret ”puolustavat kunniaa”. Se tulee nyt jollain tavalla yleisen nuorisokulttuurin kautta, että pidetään kavereiden puolta.

– Ei ulkomaalaistausta liity siihen.

Ylimys muistuttaa nuorison olevan nykyisin ajatustottumuksiltaan erittäin kansainvälistä.

– Eivät he tee jakoa, että tuo on sieltä ja tuo tuolta, vaan he ovat nuoria yhdessä ja kavereita keskenään. Enemmän se menee kaverisuhteiden kautta, koulun tai asuinalueen. Ne yhdistävät nuoria.

Maanantain jälkeen esitetään jälleen kysymys, uskaltaako Helsingin keskustassa enää liikkua?

– Kyllä uskaltaa, Ylimys sanoo.

– Meidän jalkautuvan työn tekijä oli maanantaina töissä kello 20 asti ja siellä oli asemallakin aivan rauhallista.

Puukotus tapahtui pian sen jälkeen ratapihan alittavassa tunnelissa lähellä laitureita 1–3. Alaikäisten seurue pakeni junassa ja heidät otettiin kiinni Malmilla.

– Toki aina pitää katsoa, missä liikkuu ja että on muita ihmisiä eikä pidä mennä pimeään, eikä asemanseutu ole hyvä paikka viettää aikaa, mutta jos junalle menee, ei siellä tarvitse pelätä. Siellä on kuitenkin järjestyksenvalvojiakin, Ylimys sanoo.