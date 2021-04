Suihkuvanat paljastivat Hornetien tunnistuslennon – kaksi Tupolev Tu 160 -pommikonetta liikkui Itämerellä

Kaksi suomalaista Hornetia osallistuu parhaillaan Naton harjoitukseen.

Helsingin kirkkaan sinisellä eteläisellä taivaalla näkyi tiistaina aamupäivällä kaksi laajakaarista valkoista silmukkaa.

Keskenään symmetriset silmukat olivat löyhästi yhteydessä kahteen rinnakkaiseen valkoiseen juovaan, jotka toivat tai veivät pohjoiselle taivaalle.

Kaksi kaarrosta taivaalla. Hornetien tunnistuslento Suomenlahden yllä. Kuvattu Koillis-Helsingistä.­

– Ilmavoimat suoritti kello 11 maissa operatiivisen tunnistuslennon, kerrottiin Pääesikunnan viestinnästä.

– Emme avaa operatiivista toimintaa tarkemmin, Pääesikunta totesi.

Ainoa tunnistuslennosta Pääesikunnasta saatavissa oleva tieto oli, että Suomen ilmatilaa ei tiistaina loukattu.

Uutistoimisto Reuters kertoi tiistaina illalla Saksan, Tanskan ja Suomen ilmavoimien koneiden nousseen tiistaina ilmaan seuraamaan kahta venäläistä Tupolev Tu-160 pommikonetta.

Alunperin ydinaseiden kuljettamiseen suunnitellut strategiset pommikoneet lensivät Itämeren poikki.

Reutersin lähteenä oli uutistoimisto Interfaxin Venäjän puolustusministeriöltä saama tieto. Sen mukaan koneet lensivät puolueettomassa ilmatilassa meren yllä kahdeksan tunnin ajan etukäteen tehdyn lentosuunnitelman mukaisesti.

Venäjän puolustusministeriö kertoi ilmavoimien Suhoi Su-35S -monitoimihävittäjien sekä laivaston ilmavoimien Suhoi Su-27 -hävittäjien saattaneen pommikoneita.

Venäläiskoneita kävivät tunnistamassa Saksan Luftwaffen Typhoon-hävittäjät, tanskalainen F-16 -hävittäjä ja suomalainen F-18 Hornet, kertoo Venäjän puolustusministeriö.

Samanlainen suihkuvanojen näyttävä kuvaelma koettiin pääkaupunkiseudun taivaalla kaksi vuotta sitten tammikuussa.

Tuolloin ilmavoimien F/A–18 Hornet kävi kirkkaana pakkaspäivänä tunnistamassa kaksi Pellingin eteläpuolella lentänyttä venäläistä Suhoi Su-27 -hävittäjää.

Vaikka koneet lensivät kaukana Suomenlahden yllä, niiden tiivistymävanat näkyivät sisämaahan aina Tuusulaan asti ja Helsingissä näytti kuin kaupungin yllä olisi käyty klassista kaartotaistelua (ns. dog fight).

IS julkaisi tuolloin kuvat.

Suihkukoneen tiivistymävana eli tiivistysjuova syntyy, kun suihkumoottorin pakokaasujen sisältämä vesihöyry tiivistyy pakokaasujen hiukkasiin nestemäisiksi pisaroiksi.

Ilmiö edellyttää otollisen kosteuden ja lämpötilan, jollaiset vallitsevat tyypillisesti 8–12 kilometrin korkeudessa.

Ilmavoimat kertoo kotisivuillaan suorittavansa operatiivisia tunnistuslentoja Suomen alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi.

Tunnistustehtävät annetaan operatiivisessa päivystyksessä oleville aseistetuille Hornet-monitoimihävittäjille.

Tunnistuslennolla lähdetään, jos Suomen ilmatilassa lentävää tai lähestyvää maalia ei tunnisteta siviili-ilmailun lennonvarmistuselimiltä saatujen lentosuunnitelmatietojen ja muun informaation perusteella.

”Tunnistuskone selvittää havaitun maalin kansallisuuden ja yksilötiedot ja tarvittaessa estää sitä loukkaamasta Suomen ilmatilaa.”

”Kansainvälisessä ilmatilassa toimenpiteinä ovat tunnistus ja huomautuksen antaminen”, Ilmavoimat kertoo.

Suomen ilmatilassa liikkuva tunnistamaton ilma-alus voidaan käännyttää, määrätä laskeutumaan tai sille voidaan antaa varoitus joko suullisesti radion välityksellä tai varoitustulta ampuen.

Tunnistettava ilma-alus dokumentoidaan valokuvaamalla ja ilmavalvontatutkilla ja muilla sensoreilla siitä saadaan lisää tietoa, joka arkistoidaan.

Suomenlahden ilmatilassa on tehty viime aikoina muitakin kiinnostavia havaintoja.

Lintujen kevätmuuttoa Helsingin Kivikossa seuranneet lintuharrastajat näkivät lauantaina länteen päin lentäneen lentokoneen, jonka he tunnistivat kaukoputken kuvassa selvästi erottuvan kupumaisen rakenteen perusteella Naton käytössä olevaksi AWACS-tutkakoneeksi.

AWACS on lyhenne sanoista Airborne Warning and Control Systems eli kyseessä on tutkaan perustuva ilmavalvonta- ja taistelunjohtokone.

Ilmavoimat tiedotti maanantaina olevansa on mukana vuoden 2021 ensimmäisessä Ramstein Alloy -harjoituksessa kahdella F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjällä 20.‒22. huhtikuuta 2021.

Kolme kertaa vuodessa järjestettävissä Ramstein Alloy -harjoituksissa NATO:n jäsen- ja kumppanimaiden ilmavoimat harjoittelevat yhteistoimintaa Itämeren alueella.

Suomen ilmavoimat osallistuu harjoitteluun kumppanimaan roolissa.

Koronavirustilanteen takia Ramstein Alloy 21-1 -lentokierroksiin osallistuvat Karjalan lennoston Hornetit tukeutuvat vain kotitukikohtaansa Rissalaan.

Tiedotteen mukaan kierrokset lennetään kansainvälisessä ilmatilassa Itämeren yllä sekä Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan ilmatilassa.

Ramstein Alloy -harjoitukset ovat osa puolustusministeriön hyväksymää Puolustusvoimien kansainvälistä koulutus- ja harjoitustoimintaa.

Edellisen kerran ilmavoimat osallistui Ramstein Alloyhin syyskuussa 2020.