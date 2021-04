Syyte: Mies pahoinpiteli törkeästi 8 kuukauden ikäisen vauvan

Syyttäjä vaatii miehelle ehdollista vankeusrangaistusta.

Syyttäjän mukaan mies pahoinpiteli seurustelukumppaninsa noin 8 kuukauden ikäisen tyttövauvan törkeällä tavalla.

Syyttäjän mukaan mies ravisteli vauvaa edestakaisin, minkä takia vauvan pää liikkui hallitsemattomasti.

Vauva oli oksennellut ja kouristellut. Syyttäjän mukaan vauva oli hetkittäin myös reagoimaton. Syyttäjän mukaan teosta aiheutui vauvalle aivoverenvuotoa sekä silmänpohjaverenvuotoa vasempaan silmään. Syyttäjän mukaan vauvan vamma oli potentiaalisesti hengenvaarallinen.

– Teolla on aiheutettu vaikea ruumiinvamma ja teko on tehty erityisen julmalla tavalla ottaen huomioon, että rikoksen kohteena on ollut täysin puolustuskyvytön ja aikuisten hoidon varassa ollut vauva, syyttäjän laatimassa haastehakemuksessa todetaan.

– Ottaen huomioon tekotavan vaarallisuus tekoa on pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä, syyttäjä kirjoittaa.

Väitetty teko tapahtui Rovaniemellä vuoden 2018 huhtikuussa.

Asian oikeuskäsittely alkoi Lapin käräjäoikeudessa tiistaina. Syyttäjä vaatii miehelle törkeästä pahoinpitelystä vähintään 1,5 vuoden ehdollista vankeusrangaistusta ja sen ohella yhdyskuntapalvelua.

30-vuotias mies kiistää syytteen ja teonkuvauksen. Lapsen edunvalvoja vaatii mieheltä 9 500 euron kipu- ja kärsimyskorvauksia.

Lapin käräjäoikeus antaa asiassa tuomion 4. toukokuuta.