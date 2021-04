Sää viilenee vähitellen – laaja matalapaine sateineen lähestyy

Korkeapaine heikkenee ja pilvisyys lisääntyy jo vähän. Sää kuitenkin jatkuu poutaisena ja enimmäkseen aurinkoisena.

Iltapäivällä pientä pilvisyyttä on matkalla idästä länteen ja pohjoiseen. Lämpimintä on läntisimmän Suomen sisämaassa. Idässä sää muuttuu uudelleen selkeämmäksi. Lappiin pieni pilvisyys on vasta leviämässä kaakosta.

Päivälämpötilat ovat laajalti pari kolme astetta aiempia alempia, mutta silti edelleen vuodenaikaan nähden korkeita.

Niin ikään pohjoisen päivälämpötilat ovat laskusuunnassa, mutta Lapin yllä on edelleen lämpimin ilmamassa.

Yöllä idästä leviää pilvisyyttä, idässä voi jo sataa paikoin. Keskiviikon kuluessa pilvisyys lisääntyy jo laajalla alueella. Maan itäosaan ja Kainuuseen leviää vähitellen vesi- ja lumisadealue. Paikallisten sadekuurojen mahdollisuus kasvaa myös etelässä.

Torstaina yöllä idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin lunta. Päivällä Pohjois-Lapissa sataa lunta, muuten sateet ovat selvästi aiempaa paikallisempia. Vesisateita tulee vähitellen myös etelässä ja lännessä laajan matalapaineenalueen lähestyessä Suomea lounaasta.

Euroopassa keskiviikkona matalapainekehitystä on sekä Suomen kaakkoispuolella että Skandinaviassa. Luoteesta Pohjanmeren yli Saksaan virtaa selvästi kylmempää ilmaa. Keski-Euroopassa tulee paikallisia sadekuuroja. Läntisen Välimeren tienoilla kuurosateet yleistyvät.