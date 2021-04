Huoltovarmuuskeskuksen maskikaupat menossa syyteharkintaan – Sarmaste lisäkuulusteluihin

Keskusrikospoliisin tutkinta kevään 2020 kohutuista suojamaskikaupoista on edennyt loppusuoralle.

Krp:llä on viime kesästä lähtien ollut kaksi tutkintahaaraa, joista toisessa se on selvittänyt Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ja toisessa maskikauppiaiden toimintaa.

– Lisäksi Krp on tutkinut työ- ja elinkeinoministeriön osuutta kokonaisuudessa mahdollisesta ministeriohjauksesta alkaen, tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Mikko Laaksonen kertoo Ilta-Sanomille.

– HVK:ta koskevassa asiassa on saatu viimeinen loppulausuntovastaus. Vielä en ole aivan varma, aiheuttavatko loppulausunnot lisätutkintatarpeita. Jos ei, niin juttu siirtyy nopealla aikataululla syyteharkintaan, Laaksonen sanoo.

Poliisi epäilee kolmea HVK:ssa työskennellyttä henkilöä luottamusaseman väärinkäytöstä.

Ylen tietojen mukaan yksi epäillyistä on HVK:n entinen perustuotanto-osaston johtaja Jyrki Hakola. Hakola on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

HVK tilasi viime keväänä, koronapandemian alkuvaiheessa, suojavarusteita ulosotossa olleelta liikemieheltä Onni Sarmasteelta. Tovi rahdin saapumisen jälkeen HVK ilmoitti, etteivät Sarmasteen toimittamat tuotteet olleet sitä, mitä se oli halunnut. HVK:n selvityksen mukaan viiden miljoonan euron arvoisessa kaupassa oli tapahtunut virhe sekä määrässä että laadussa.

Pian tämän jälkeen Krp alkoi epäillä kahta maskintoimittajaa rikoksesta.

Rikosnimikkeinä tutkinnassa ovat olleet törkeä petos ja törkeä rahanpesu.

– Petosjutussa on hiljattain tehty pari lisäkuulustelua, ja yksi sellainen on vielä tulossa. Siinä kestänee jonkun aikaa ja toiveena aikataulullisesti on, että asia siirtyy toukokuun loppuun mennessä loppulausunnolle, Laaksonen selvittää.

IS:n tietojen mukaan Krp kuulustelee vielä kertaalleen nimenomaan Onni Sarmastetta, joka on toinen epäillyistä. Sarmaste on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

– Se on totta, että minut on pyydetty lisäkuulusteluihin. Päivämäärästä minulla ei ole tällä hetkellä tietoa, Sarmaste kertoo.

Krp on tutkinnan aikana kuullut myös joitakin työ- ja elinkeinoministeriön avainhenkilöitä. HVK toimii työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa, ja tutkinnassa lautasella on ollut ainakin kysymys, toimiko HVK maskikaupoissa itsenäisesti vai ministeriohjauksesta.

– Ministeriön työntekijöitä ei epäillä rikoksesta. Tutkinnassa selvitettiin luonnollisesti ministeriöohjausta, jotta saatiin riittävä kuva tapahtuneista hankinnoista, tutkinnanjohtaja Laaksonen sanoo.

Onko ministeriön toiminnassa havaittu moitittavaa?

– En lähde avaamaan tutkintaa tarkemmin. Sanottakoon, että ministeriön henkilöitä on kuultu ikään kuin todistajan asemassa, Laaksonen summaa.