Ravintolat saivat avata ovensa tänään – tällaisia rajoituksia eri alueilla on voimassa

Rajoitukset vaihtelevat alueittain.

Maanantaina ravintolat saivat avata ovensa koko maassa, mutta muun muassa niiden aukioloaikoja ja asiakasmääriä on rajoitettu. Rajoitukset vaihtelevat alueittain sen mukaan, kuinka paha epidemiatilanne on.

Tiukimmat rajoitukset ovat voimassa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla.

Näissä maakunnissa ruokaravintolat saavat olla auki kello 5–19 ja anniskeluravintolat kello 5–18. Anniskelu on sallittua kello 9–17.

Ravintoloiden vastuulla on, että asiakkailla on mahdollisuus pitää turvavälit muihin ja pestä kädet. Asiakkaille on annettava tietoa koronaviruksen ehkäisemisestä.

Jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka.

Ahvenanmaalla. Lapissa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ravitsemusliikkeet saavat olla auki kello 5–23. Anniskelun pitää päättyä kello 22.

Ruokaravintoloissa käytössä on 75 prosenttia ja anniskeluravintoloissa 50 prosenttia asiakaspaikoista.

Ravintoloiden vastuulla on, että asiakkailla on mahdollisuus pitää turvavälit muihin ja pestä kädet. Asiakkaille on annettava tietoa koronaviruksen ehkäisemisestä.

Jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka. Asiakkaiden on istuttava paikoillaan.

Yllä olevat rajoitukset eivät koske henkilöstöruokaravintolatoimintaa eivätkä noutoruoan myymistä asiakkaalle.

Ruokailijoita ravintolan terassilla Helsingissä maanantaina.­

Rajoituksia on vielä voimassa laajasti eri puolilla maata

Eri puolilla maata on vielä voimassa erilaisia rajoituksia ja suosituksia. Rajoitukset ja suositukset vaihtelevat alueen epidemiatilanteen mukaan. Tarkempaa tietoa voimassa olevista rajoituksista saa sairaanhoitopiirien ja kuntien verkkosivuilta.

Liikunta ja harrastukset

Rajoitusten lähtökohta on, että alle 12-vuotiaiden harrastustoimintaa ei rajoiteta. Leviämisvaiheella olevilla alueille suositellaan, että aikuisten harrastustoiminta keskeytetään väliaikaisesti kokonaan.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatiotyöryhmä linjasi viimeviikkoisessa kokouksessaan, että alle 20-vuotiaiden ulkoliikuntatoiminta avataan maanantaina 19. huhtikuuta.

Avaaminen koskee kaikkia kenttiä paitsi luonnonnurmia, jotka avataan sitä mukaa, kun nurmi on käyttöä kestävässä kunnossa.

Varhaiskasvatus, opetus ja koulutus

Alueelliset rajoitukset epidemiatilanteesta. Mahdollisesta etäopetuksesta päättävät kunnat tai aluehallintovirastot. Tarkempaa tietoa opetuksen järjestämisestä saa opetuksen järjestäjältä eli kunnalta.

Kokoontumiset, tapahtumat ja tilaisuudet

Viranomaiset eivät suosittele tapaamaan lähipiiriin kuulumattomia ihmisiä, ellei ole pakko. Rajoitukset vaihtelevat alueen epidemiatilanteen mukaan. Tiukimpia rajoitukset ovat alueilla, joilla epidemiatilanne on pahin.

Esimerkiksi kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla viranomaiset voivat tehdä päätöksen, että toiminta eri tiloissa on järjestettävä niin, että lähikontakteja ei pääse syntymään. Kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla voi olla kokoontumisrajoituksia.

Leviämisvaiheessa olevilla alueilla viranomaiset voivat sulkea yksityisiä liiketiloja, kuten kuntosaleja ja uimahalleja. Kunnat voivat sulkea esimerkiksi kirjastoja ja muita julkisia tiloja.

THL suosittelee maskin käyttämistä koko maassa. Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä ja VR:llä on maskipakko.­

Maskien käyttö, turvavälit ja etätyö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee maskin käyttämistä tällä hetkellä koko maassa. Alueellisissa suosituksissa voi olla eroja ja tarkemmat tiedot löytyvät muun muassa sairaanhoitopiirien verkkosivuilta. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä ja VR:llä on maskipakko.

Maskisuositus koskee 12 vuotta täyttäneitä.

Maskia suositellaan käyttämään muun muassa julkisessa liikenteessä, julkisissa tilaisuuksissa ja tiloissa sekä työyhteisöjen sisätiloissa, joissa työskentelee useampia henkilöitä.

Ihmisiä kohdatessa suositellaan pitämään vähintään kahden metrin turvaväli.

Suomessa viranomaiset suosittelevat tekemään etätöitä, mikäli se on mahdollista. Etätyösuositus on voimassa koko maassa.

Matkustaminen

THL suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista. Virusmuunnosten vuoksi Etelä-Afrikkaan ja Brasiliaan matkustamista suositellaan välttämään kokonaan.

Myös tarpeetonta matkustamista Suomessa on syytä välttää.