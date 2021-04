Kokenut metsästäjä ampui maastopyöräilijää kansallispuistossa – ”Hän vaikutti siltä, ettei anna tekoa itselleen koskaan anteeksi”

Pyöräilyseurueen jäsenet ja metsästäjä istuivat yhdessä tulilla kaksi tuntia ennen avun saapumista erämaahan.

Lapin käräjäoikeus on tuominnut Urho Kekkosen kansallispuistossa pyöräilijää ampuneen miehen törkeästä kuolemantuottamuksesta ja metsästysrikoksesta yhden vuoden ja neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Rikoksentekovälineenä käytetty Sako-kivääri äänenvaimentimineen ja kiikareineen tuomitaan valtiolle menetetyksi. Lisäksi 66-vuotias mies joutuu maksamaan uhrin lähiomaisille noin 30 000 euroa korvauksia ja lähes 12 000 euroa oikeudenkäyntikuluja.

Käräjäoikeuden mielestä kokenut metsästäjä aiheutti pyöräilijän kuoleman törkeällä huolimattomuudellaan.

– Hän on ollut tietoinen aseensa laukaisuherkkyydestä. Tämä on edellyttänyt häneltä erityistä huolellisuutta aseen ollessa varmistamattomana. Korostetun huolellisuusvelvollisuuden taso ja aiheutettu uhrin kuolema huomioon ottaen hänen menettelyään on pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä. Hän on syyllistynyt syytteen mukaisesti törkeään kuolemantuottamukseen, oikeus toteaa tuomiossaan.

Maastopyöräilijän kuolemaan johtanut onnettomuus sattui Kemihaaran erämaa-alueella Savukosken kunnassa 17. lokakuuta 2020.

Tapahtuman aikaan viiden hengen pyöräilyseurue oli liikkeellä erämaassa. He olivat yöpyneet Vieriharjun autiotuvalla, josta matka jatkui seuraavana aamuna Korvatunturin suuntaan.

Maastossa oli muutama sentti lunta. Puiden oksat ja varvut olivat lumessa. Pakkasta oli kolme astetta.

Luodin osuman saanut mies pyöräili maastossa joukon ensimmäisenä 1–1,5 kilometriä muiden edellä. Perässä tulijat pysähtyvät välillä ottamaan kuvia. He näkivät metsästäjän pystykorvan ennen laukausta.

Kokenut metsästäjä oli lintumetsällä koiransa kanssa kolmatta päivää. Hän näki metson lentävän ja laskeutuvan tapahtumapaikalle. Hän kertoi poliisikuulusteluissa tähdänneensä kahdesti puolipolviasennosta ja laukaus lähti huomaamatta.

Poliisi mittasi jälkeenpäin ampumamatkaksi etäisyysmittarilla mitattuna 75 metriä.

– Ajattelin siinä tilanteessa, että metsosta näkyy kaulan tyvi, täkkä eli rinta, sekä selkä. Metsolla on kaulan tyvessä vihreää ja se näkyy selvästi. Näin myös tässä tilanteessa, tätä vihreää. En kuitenkaan varmuudella tunnistanut sitä linnuksi, metsästäjä kertasi tilannetta poliisikuulustelussa kaksi päivää tapahtuman jälkeen.

Metsästäjä katsoi kiikarilla kohdetta. Hän näki jonkinlaista liikettä ja päätti mennä katsomaan tarkemmin tilannetta.

– Siirsin katseeni pois kiikarin ristikolta ja tässä vaiheessa ase laukesi ja näin jonkun mustan tipahtavan, mies kertasi tapahtumia kuulusteluissa.

Kun metsästäjä pääsi tapahtumapaikalle laukauksen jälkeen, uhri makasi selällään merkityn reitin vieressä. Hänen yläpuolellaan maassa on pyöräilykypärä ja säärystimet. Kypärässä on kiinni GoPro-kamera.

Uhrin selkäpuolella, olkavarren keskivaiheilla on n. 0,5 cm pyöreä, verinen reikä. Oikeuslääkärin mukaan kuolema on aiheutunut ampumavammasta.

– Mies oli vielä tajuissaan. Olin ensimmäisenä paikalla. Paikalle tuli kaksi muuta melkein yhtä aikaa. Miehellä oli yllään mustaa vaatetusta ja joku liivi, jossa oli vihreää. Mies oli pukeutunut täysin mustaan muuten, metsästäjä kertoi.

Paikalle tulleet nainen ja mies alkoivat elvyttää uhria. Metsästäjä yritti soittaa hätäkeskukseen, mutta hänen puhelimensa ei toiminut. Paikalle tuli vielä yksi pyöräilyseurueen jäsen, joka sai soitettua apua.

Elvytyksen jälkeen seurue joutui odottamaan apua kahden tunnin ajan erämaassa. Pyöräilyseurueen jäsenen mukaan he tekivät paikalla tulet ja istuivat nuotion ääressä jutellen.

– Kun juttelimme metsästäjän kanssa, meille selvisi, että hän oli luullut ampuneensa metsoa. Metsästäjä kertoi koiransa karkottaneen metson. Meillä oli siinä nuotiolla ihan hyvä ilmapiiri keskenään.

Uhrin työkaverin ja ystävän mukaan metsästäjä vaikutti nuotiolla hiljaiselta ja ahdistuneelta.

– Hän vaikutti siltä, ettei anna tekoa itselleen koskaan anteeksi. Ensimmäiseksi paikalle tuli Savukosken vapaapalokunnasta nuori mies ja joku poromies. He jäivät meidän kanssa odottamaan paikalle.