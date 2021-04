Tämä on Suomen koronatilanne nyt – katso sunnuntain tuoreimmat tiedot

Suomessa vain neljässä sairaanhoitopiirissä ilmaantuvuusluku on yli sadan.

Suomessa on todettu 498 koronatartuntaa kahden viime päivän aikana, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sunnuntaina.

Kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu noin 4 800, kun edeltävien kahden viikon aikana niitä raportoitiin liki 8 000. Tartuntojen määrä on siis laskenut noin 3 200:lla.

Viikoittaisten koronatartuntojen määrä on palannut tammi-helmikuun taitteen tasolle, jolla se oli ennen helmikuussa alkanutta tartuntojen huomattavaa kasvua.

Ensimmäisen annoksen koronarokotetta on saanut Suomessa yli 1,3 miljoonaa ihmistä. Kahdessa päivässä ensimmäisiä annoksia on annettu 51 000. Toisen annoksen saaneiden määrä on kasvanut perjantaista 5 500:lla.

Tällä hetkellä ensimmäisen annoksen on saanut liki 24 prosenttia kaikista suomalaisista.

Pisimmällä rokotukset ovat Etelä- ja Itä-Savon sairaanhoitopiireissä, joissa liki 32 prosenttia asukkaista on saanut ensimmäisen annoksen rokotetta.

Viimeksi uusista tartunnoista ja rokotuksista on raportoitu perjantaina lauantaisen huoltokatkon vuoksi.

Etelä-Suomen koronatilanne on selvästi parantumaan päin

Vaikeasta epidemiatilanteesta pitkään kärsineet Helsingin ja Uudenmaan (Hus) sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit ovat saaneet parannettua tautitilannettaan huomattavasti.

Husin alueella koronaviruksen ilmaantuvuus eli kahden viikon tautitapaukset 100 000:ta asukasta kohden on sunnuntain lukujen valossa 159, kun edellisellä tarkastelujaksolla se oli 282. Kahdessa viikossa tartuntoja todettiin 2 700. Varsinais-Suomessa ilmaantuvuusluku on pudonnut 215:stä 123:een, ja kahden viikon tartuntoja tuli tietoon noin 600.

Suhteellisesti vaikein tautitilanne on Itä-Savon sairaanhoitopiirissä, jossa ilmaantuvuus on 165, mutta tähän on riittänyt 66 tartuntaa kahden viikon aikana. Myös Päijät-Hämeessä ilmaantuvuus on yhä melko korkealla 136:n tasolla, vaikka onkin laskusuunnassa.

Mainitut sairaanhoitopiirit ovat ainoat koko Suomessa, joissa ilmaantuvuusluku on yli 100, ja yli 50:ssä ovat vain Kymenlaakso (96), Ahvenanmaa (86) ja Etelä-Karjala (77).

Koronarokote voi jäädä jokavuotiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori Mika Salminen uskoo, että koronarokote voi jäädä influenssarokotteen tavoin jokavuotiseksi.

– Voi käydä niin, että jatkossa koronarokote otetaan joka tai joka toinen syksy. Sitä ei välttämättä tarvitse antaa koko väestölle, vaan esimerkiksi ikääntyneille ja riskiryhmille, Salminen totesi Aamulehdessä.

Vaikka virusmuunnokset huolettavat asiantuntijoita, alkuperäinen virus ei yleensä muutu niin paljoa, että se ohittaisi rokotteen suojan kokonaan.

– Erilaiset variaatiot eivät muutu täydellisesti uusiksi.

AstraZeneca muokkaa rokotettaan

Lääkeyhtiö AstraZeneca saattaa saada tämän vuoden loppuun menneessä valmiiksi koronavirusrokotteensa uuden version, joka on suunniteltu toimimaan viruksen eteläafrikkalaista muunnosta vastaan. Asiasta kertoi sunnuntaina yhtiön Itävallan maajohtaja Sarah Walters Kurier-lehdelle antamassaan haastattelussa.

Tutkimusten perusteella AstraZenecan tämänhetkinen koronarokote ei tehoa tarttuvampaan Etelä-Afrikan varianttiin yhtä hyvin kuin aiempaan virusmuotoon. Kurierin haastattelusta uutisoivan Reutersin mukaan Walters sanoi, että kyseiset tutkimukset ovat ”liian suppeita lopullisten johtopäätösten vetämiseksi”.

– Samaan aikaan AstraZeneca ja Oxfordin yliopisto ovat aloittaneet rokotteen muokkaamisen Etelä-Afrikan varianttia varten. Odotamme sen valmistuvan vuoden loppuun mennessä, sikäli kun sitä tarvitaan, Walters sanoi itävaltalaislehdelle.