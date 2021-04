Amerikkalaiskanava kertoi suomalaisen Irjan ja meksikolaisen Jesúksen rakkaustarinan – lentokentällä alkanut suhde on kestänyt jo 30 vuotta

Lomamatka Meksikoon muutti suomalaisnaisen loppuelämän 90-luvulla. Irja Uotilan ainutlaatuisen rakkaustarinan kertoo CNN.

Amerikkalaiskanava CNN kertoo matkailusivustollaan lämminhenkisen tarinan suomalaisesta Irjasta ja meksikolaisesta Jesúksesta.

Pariskunnan 30-vuotinen rakkaustarina saa alkunsa vuonna 1991 New Yorkista, missä kolmekymppinen Irja Uotila asui ja työskenteli. Hänellä oli takanaan raskas kesä, jonka jälkeen hän päätti toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa matkustamalla Meksikoon.

Irjan lomamatka vaati yhden yön pysähdyksen Méxicon suurkaupungissa, joka hieman huoletti espanjaa taitamatonta Irjaa. Irjan työkaveri kuitenkin tunsi kaupungista miehen, joka voisi olla Irjaa vastassa kentällä.

Kun Irjan kone laskeutui Méxicoon, häntä odotti lentokentän aulassa mies nimeltään Jesús kyltteineen ja kukkineen. Tuntemattoman matkaan lähteminen epäilytti Irjaa, mutta jokin Jesúksen ulosannissa toisaalta miellytti häntä.

– Olin keskellä yötä vieraassa kaupungissa aivan toisella puolella maailmaa ja mietin, että onkohan tämä turvallista. Mutta tiesin, että meillä on yhteinen ystävä ja sanoin sitten itselleni, että ihmisiin on vain osattava luottaa. On oltava varovainen, mutta uskoaan ihmisiin ei saa menettää, Irja muistelee ensikohtaamista CNN:n haastattelussa lähes 30 vuotta myöhemmin.

Yhdessä vietetyn illan jälkeen Irja jatkoi matkaansa lomakohteeseensa ja sieltä kotiin, mutta Irja ja Jesús pitivät yhteyttä toisiinsa kirjeitse ja kalliiden kaukopuheluiden välityksellä. Irja muistelee puheluiden maksaneen noihin aikoihin 90 Yhdysvaltain senttiä minuutilta.

Muutamien kohtaamisten jälkeen ystävyys syveni rakkaudeksi ja Jesús vietti aina vain enemmän aikaa Irjan luona New Yorkissa. Vuonna 1994 pari teki ensimmäisen yhteisen matkansa Suomeen Irjan synnyinseuduille. Seuraavana vuonna he menivät naimisiin.

Irjalla oli pysyvä oleskelulupa Yhdysvaltoihin, mutta avioliiton myötä Jesúksen piti käydä vielä läpi pitkä ja raskas maahanmuuttoprosessi.

– Irjan takia päädyin New Yorkiin ja aloitin siellä täysin uuden elämän vaikeissa olosuhteissa. Mutta voi pojat, kun sisällä on sellainen tunne, elämä on ihanaa missä vain, Jesús kertoo CNN:lle.

Kaksi vuosi avioitumisensa jälkeen pariskunta sai Erica-tyttären. He halusivat tyttärelleen nimen, joka toimisi sekä Suomessa, Meksikossa että Yhdysvalloissa.

Irja ja Jesús asuvat New Yorkissa vielä tänäkin päivänä ja juhlivat pian 25 yhteistä vuottaan aviossa. Ensikohtaamisesta Méxicon lentokentällä tulee kesän jälkeen kuluneeksi tasan 30 vuotta.

Vuosien varrella perhe on käynyt Suomessa moneen otteeseen ja muutenkin matkustellut paljon eri puolilla maailmaa. Äiti on tartuttanut kiinnostuksensa muita maita ja kulttuureita kohtaan myös heidän nyt parikymppiseen tyttäreensä Ericaan.

– Heidän kohtaamisensa saa minut uskomaan tosirakkauteen, tytär toteaa CNN:lle.