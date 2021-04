THL: Suomessa todettu kahdessa päivässä 498 uutta koronatartuntaa – tämä on tautitilanne eri kunnissa

THL julkaisi jälleen tiedot uusista koronatartunnoista.

Suomessa on todettu kahdessa päivässä 498 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

THL ei eilen julkaissut tartuntatietoja tietojärjestelmän huoltokatkon vuoksi. Perjantaina uusia tartuntoja raportoitiin 380.

Kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu noin 4 800, kun edeltävien kahden viikon aikana niitä raportoitiin liki 8 000. Tartuntojen määrä on siis laskenut noin 3 200:lla.

Viikoittaisten koronatartuntojen määrä on palannut tammi–helmikuun taitteen tasolle, jolla se oli ennen helmikuussa alkanutta tartuntojen huomattavaa kasvua.

Vaikeasta epidemiatilanteesta pitkään kärsineet Helsingin ja Uudenmaan (Hus) sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit ovat saaneet parannettua tautitilannettaan huomattavasti.

Husin alueella koronaviruksen ilmaantuvuus eli kahden viikon tautitapaukset 100 000:ta asukasta kohden on sunnuntain lukujen valossa 159, kun edellisellä tarkastelujaksolla se oli 282. Kahdessa viikossa tartuntoja todettiin 2 700. Varsinais-Suomessa ilmaantuvuusluku on pudonnut 215:stä 123:een, ja kahden viikon tartuntoja tuli tietoon noin 600.

Suhteellisesti vaikein tautitilanne on Itä-Savon sairaanhoitopiirissä, jossa ilmaantuvuus on 165, mutta tähän on riittänyt 66 tartuntaa kahden viikon aikana. Myös Päijät-Hämeessä ilmaantuvuus on yhä melko korkealla 136:n tasolla, vaikka onkin laskusuunnassa.

Mainitut sairaanhoitopiirit ovat ainoat koko Suomessa, joissa ilmaantuvuusluku on yli 100, ja yli 50:ssä ovat vain Kymenlaakso (96), Ahvenanmaa (86) ja Etelä-Karjala (77).