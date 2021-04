Oxfordin yliopiston tutkimuksen mukaan riski saada aivolaskimotukos on huomattavasti suurempi covid-19-tautiin sairastuneilla kuin rokotetuilla.

Oxfordin yliopiston tutkijoiden tuoreessa tutkimuksessa vertailtiin, kuinka harvinaisten veren hyytymishäiriöiden ja niiden aiheuttamien aivolaskimotukosten määrä eroaa mRNA-rokotteen (Pfizer, Moderna) saaneisiin verrattuna AstraZenecan tai Johnson & Johnsonin rokotteen saaneisiin.

Lisäksi tutkimuksessa vertailtiin, kuinka riski saada aivolaskimotukos eroaa rokotetuilla ja covid-19-tautiin sairastuneilla.

Tutkimuksesta on julkaistu vasta esipainos, eikä sitä ole vielä vertaisarvioitu. Asiasta uutisoi muun muassa CBS News.

Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen johtaja ja kokeellisen immunologian professori Mika Rämet tutustui tutkimustuloksiin.

– Yhteenvetona näistä tuloksista voi sanoa sen, että jos haluaa vähentää riskiä saada verenhyytymä, kannattaa ottaa koronarokote, Rämet summaa.

Aiempien arvioiden perusteella Isossa-Britanniassa AstraZenecan rokotteiden saaneiden riski saada aivolaskimotukos oli neljän suhde miljoonaan ja saksalaisten terveysrekistereiden perusteella noin yksi sataan tuhanteen. Suomessa tapauksia on ollut kolme 250 000 rokotetulla.

Yhdysvalloista saatujen tietojen mukaan riski aivolaskimotukokseen Johnson & Johnsonin rokotteella on ollut hiukan alle yksi miljoonaa rokotettua kohtaan.

Näihin verrattuna havaittu covid-19-taudin aiheuttama riski, 39 miljoonaa kohti, on huomattavasti korkeampi.

Covid-19-taudin jälkeen havaittiin myös maksan porttilaskimon tukosten lisääntyneen. Myös näiden esiintyminen oli kymmenen kertaa vähäisempää koronarokotteen saaneilla kuin koronatautiin sairastuneilla.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet.­

Rämetin mukaan tutkimuksen tuloksista ei voi vetää johtopäätöksiä mRNA-rokotteiden (Pfizer, Moderna) yhteyksistä verenhyytymishäiriöihin ja aivolaskimotukoksiin, sillä määrät jäävät marginaalisiksi.

Lähes 500 000:lle mRNA-rokotteen saaneelle oli rekisteröitynyt kaksi aivolaskimotukosta. Näistä toinen oli saanut Pfizerin rokotteen, toisen osalta tieto rokotteesta puuttui.

– Pfizerin ja Modernan mRNA-rokotetta on käytetty esimerkiksi Yhdysvalloissa lähemmäs 200 miljoonaa annosta, eikä lisääntynyttä tukosriskiä ole tullut esille, Rämet sanoo.

Oxfordin tutkimuksessa selvisi, että on huomattavasti pienempi riski saada aivolaskimotukos koronarokotteen seurauksena kuin jos sairastuu covid-19-tautiin.

– Tulokset kiistattomasti näyttävät sen, että kahden viikon seurantajakson jälkeen covid-19-diagnoosista on riski hyytymishäiriöihin. Riski on moninkertainen verrattuna siihen, mitä on raportoitu liittyen AstraZenecan rokotteeseen tai Johnson & Johnsonin rokotteeseen, sanoo Mika Rämet.

– Tulosten mukaan yhdysvaltalaisessa aineistossa havaittiin lähes kymmenkertainen riski saada verenhyytymishäiriö covid-19-taudista kuin mitä se on, jos ottaa mRNA-rokotteen, ja moninkertainen verrattuina esiintyvyyslukuihin AsraZenecan rokotteen saamisen jälkeen.

AstraZenecan rokotteen yhteyttä laskimoveritulppiin on tutkittu.­

Rämet huomauttaa, että myös nuorten ikäryhmissä tutkimuksessa havaittiin verenhyytymiä sairastetun covid-19-taudin jälkeen.

– Se vahvistaa käsitystä, että myös nuorten kannattaa ehdottomasti ottaa koronarokote, Rämet sanoo.

Suomessa AstraZenecan rokotteeseen liitettyjä veritulppatapauksia on tullut tähän mennessä tietoon kolme. Näistä henkilöistä yksi on kuollut ja kaksi toipumassa.

Lääkeyhtiö AstraZenecan koronarokotetta ei edelleenkään anneta alle 65-vuotiaille rokotteeseen liitettyjen erittäin harvinaisten veren hyytymishäiriöiden vuoksi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) linjaa.

Asko Järvinen kertoi aivolaskimotukoksen syntymekanismista.­

Husin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen selitti aiemmin IS:lle, kuinka AstraZenecan koronarokote voi aiheuttaa aivolaskimotukoksen.

Järvisen mukaan rokote saattaa hyvin harvinaisena sivuvaikutuksena käynnistää puolustusvasteen elimistön verihiutaleita kohtaan. Tällöin verihiutaleiden määrä ensin kasvaa, ja sen jälkeen ne menevät hyvin matalalle. Alkuvaiheessa syntyy veritulppa.

– Jostain syystä tämän tyyppinen mekanismi näyttäisi johtavan aivon pintalaskimon (sinus sagittalis) veritulppaan, Järvinen sanoi.

Myös kaksi riippumatonta tutkijaryhmää on päätynyt samankaltaiseen päätelmään mekanismista.