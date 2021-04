Monet paloista ovat saaneet alkunsa kulotuksesta, jota on tehty myös alueilla, joilla on voimassa oleva ruohikkopalovaroitus.

Pelastuslaitokset ovat saaneet tänään runsaasti hälytyksiä maastopaloista. Ennen iltaviittä lauantaina maastopaloista oli ehtinyt kertyä lähes parisenkymmentä hälytystä.

Monet paloista ovat saaneet alkunsa kulotuksesta, jota on tehty myös alueilla, joilla on voimassa oleva ruohikkopalovaroitus. Osa paloista on levinnyt piharakennuksiin tai taloihin.

Pelastuslain mukaan avotulta ei saa tehdä, kun metsäpalo- tai ruohikkopalovaroitus on voimassa.

Ilmatieteen laitos on antanut ruohikkopalovaroituksen Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon, Etelä-Karjalaan, Pirkanmaalle ja Ahvenanmaalle. Varoitukset laajenevat huomenna yhä useammalle alueelle.

Esimerkiksi risujen poltto ja kulotus ovat aiheuttaneet useita maastopaloja jo aiemmin tällä viikolla.

Pelastuslaitokset muistuttavat maaston kuivuudesta

Maastopaloista ei ollut iltaviiteen mennessä aiheutunut henkilövahinkoja, ja suurin osa omaisuusvahingoistakin oli pelastuslaitosten mukaan pienehköjä.

Esimerkiksi Pirkanmaalla Urjalassa omakotitaloalueella tehdystä nurmikon kulotuksesta alkunsa saanut maastopalo levisi noin viiden aarin alueelle ja naapuritalon varasto-osan seinään. Pelastuslaitos sai kuitenkin palon sammutettua.

Pirkanmaan pelastuslaitos varoitteleekin Twitterissä maaston kuivuudesta.

– Maasto on nyt erittäin kuivaa ja herkästi syttyvää. Avotulen teko on ruohikkopalovaaran aikaan kielletty. Avotuli voi levitä ympäristöön hyvin nopeasti, ja tuuli osaltaan lisää leviämisen riskiä. Esimerkiksi risujen polttaminen, nuotion tekeminen tai kertakäyttögrillien käyttäminen ei ole ruohikkopalovaaran aikana sallittua, pelastuslaitos tviittaa.

– Lisäksi pelastuslaitos muistuttaa, että maastopalo voi saada alkunsa jopa maahan heitetystä tupakantumpista, tviitissä todetaan.

Varsinais-Suomessa Kemiönsaarella huolimaton tulenkäsittely aiheutti maastopalon. Pelastuslaitoksen mukaan maastoa ei kuitenkaan palanut paljoa, mutta se muistutti ruohikkopalovaroituksen olevan voimassa maakunnassa.

Myös Kymenlaakson pelastuslaitos muistutti maastopalon sammutettuaan, että aluskasvillisuus on kuivaa.

Maasto kärysi myös varoitusalueiden ulkopuolella

Maastopalot ovat roihunneet myös maakunnissa, joissa ei ole voimassa olevaa ruohikkopalovaroitusta. Esimerkiksi Pohjois-Savossa pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Rautalammilla. Rakennuspalo oli saanut alkunsa ruohikon kulotuksesta, josta tuli oli päässyt leviämään talon rakenteisiin.

Pelastuslaitos purki talon rakenteita ja sammutti seinärakenteissa olleen palon.

– Pelastuslaitos muistuttaa kulotuksen vaaroista. Heinikko on paikoin erittäin kuivaa ja syttymisherkkää, vaikka Pohjois-Savon maakunnassa ei ruohikkopalovaroitusta ole, pelastuslaitoksen tiedotteessa todettiin.

Pelastuslaitoksen mukaan Etelä-Pohjanmaalla Teuvalla roskien poltosta alkunsa saanut palo levisi noin hehtaarin alueelle ja tuhosi samalla kaksi ulkorakennusta.