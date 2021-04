Poliisi on ottanut miehen kiinni.

Poliisi on ottanut kiinni miehen, jonka epäillään yrittäneen viedä räjähteitä Jyväskylän poliisiasemalle. Mies soitti myöhään perjantai-iltana hätäkeskukseen ja kertoi, että hänellä on autossaan dynamiittia ja että hän on matkalla Jyväskylän poliisiaseman pihaan tarkoituksenaan räjäyttää dynamiitti.

Poliisi tavoitti miehen Keuruuntieltä. Tämä ei tehnyt kiinniottotilanteessa vastarintaa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos tiedotteessa.