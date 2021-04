Opetusministeri Saramo Ykkösaamussa: Koronavahinkojen paikkaamiseen kouluissa tarvitaan toistasataa miljoonaa euroa jo ensi vuonna

Opetusministeri Jussi Saramo toivoo opetukseen satoja miljoonia euroja. Ensi viikon kehysriihestä odotetaan kuitenkin haastavia, sillä keskusta ja Rkp haluaisivat sopeutuspäätöksiä.

Vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja ja opetusministeri Jussi Saramo vieraili Ylen Ykkösaamussa lauantaina. Saramo puhui lähetyksessä muun muassa oppivelvollisuuden pidentämisestä. Opetusministerin mukaan oppimisen eriarvoistumisen on loputtava köyhempien ja rikkaampien alueiden välillä.

Saramon mukaan opetuspuolen korjauspaketin pitää olla satoja miljoonia euroja. Hänen mukaansa ensi vuodelle tarvitaan koronaepidemian jäljiltä pitkälti toistasataa miljoonaa euroa muun muassa tukiopetukseen.

– Nyt on vastuullista investoida suomalaisten osaamiseen ja terveyteen. Sillä lailla taloudelliset vaikutukset jäävät paljon pienemmiksi, Saramo sanoi.

Saramo viittasi, että hallitus on halunnut korjata edellisten hallitusten tekemiä koulutusleikkauksia. Osana lisäpanostuksia hallitus on myöntänyt 67,8 miljoonaan euron tasa-arvorahoituksen.

Rahoituksen avulla yritetään vahvistaa koulutuksen yhdenvertaisuutta kohdentamalla tukea sellaisille kouluille, jotka sijaitsevat alueilla, joilla sosioekonomiset tekijät voivat altistaa heikommille oppimistuloksille.

Helppoa rahan suuntaaminen koulutukseen ei kuitenkaan välttämättä ole. Hallituksen ensi viikon kehysriihestä on arvioitu jälleen vaikeaa, sillä puolueista keskusta ja Rkp haluaisivat kovempia sopeutuspäätöksiä ja rahanyörit haluttaisiin pitää tiukalla. Vihreät, Sdp ja vasemmistoliitto eivät puolestaan haluaisi tehdä leikkauksia.

Keskusta on väläyttänyt jopa hallituksesta lähtemistä, mikäli kehysriihessä ei saada puolueelle mieluisia päätöksiä.

Oppivelvollisuus on ollut voimassa nyt sata vuotta ja tänä vuonna oppivelvollisuus laajeni toiselle asteelle. Nykyään oppivelvollisuus päättyy 18-vuotiaana tai tätä ennen, jos nuori on suorittanut toisen asteen koulutuksen.

Oppivelvollisuuden laajentaminen oli erityisesti vasemmistoliiton ajama asia.

Saramon mukaan on mahdotonta vielä sanoa, kuinka paljon oppivelvollisuus tulee kaikkiaan maksamaan.

– Hallitus on sitoutunut, jos väliä on toteutumassa, se kunnille korvataan. Ekonomistit ovat laskeneet, että oppivelvollisuuden pidentäminen on yksi parhaita tapoja taklata kestävyysvajetta.

Hän korostaa, että enemmistö ilman toisen asteen koulutusta jäävistä jää työttömiksi, mikä tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Saramon mukaan ekonomistien kanta on, että oppivelvollisuus maksaa itsensä takaisi julkiselle taloudelle, kun esimerkiksi syrjäytyneiden määrä pienenee.

– Keskustelussa puhutaan usein vain maksuttomista oppimateriaaleista, eikä siitä kaikesta muusta, mitä oppivelvollisuuteen sisältyy. Siihen sisältyy myös kuntien velvollisuus huolehtia myös peruskoulun jälkeen.

Saramon mukaan tämä on paljon isompi asia, mitä julkisesta keskustelusta voisi ymmärtää.

Opetusministeri Saramo puolusti lähetyksessä myös kuntavaalien siirtämistä. Alkuperäisesti kuntavaalit olisi pidetty tänä viikonloppuna, mutta koronavirustilanteen takia vaalit siirrettiin kesäkuuhun.

Vasemmistoliiton kannatus on heilahdellut viime gallupeissa ja ollut viimeisissä gallupeissa jopa alavireinen.

– Pitää muistaa, että sitä edellisessä tutkimuksessa meillä oli peräti kahden prosentin nousu. Kun kuntavaalit lähestyvät ja puhumme enemmän kuntapoliittisista teemoista, niin olemme vahvoja näissä teemoissa. Kyseessä on kaikkeen meidän palveluista ja niissä me olemme vahvoilla, Saramo muotoili.

Saramo puhui myös koronatilanteesta ja toivoi, ettei tilanteessa etsittäisi syyllisiä. Hänen mukaansa on selvää, että virheitä on tehty, mutta ”Mustaa Pekkaa” ei pitäisi pelata kenenkään käteen.

Kotimaissa hyödynnettävää koronarokotepassiin Saramo kertoo suhtautuvansa pragmaattisesti. Elinkeinoelämä ja kokoomus ovat ehdottaneet, että rokotettu henkilö voisi päästä rokotepassilla esimerkiksi terassille tai festareille.

Saramo näkee asiassa monia ongelmia. Tanskassa passin käyttöön on liittynyt hänen mukaan ongelmia ja on selvää, missä määrin passi läpäisisi perustuslakivaliokunnan seulan.

Saramo on toiminut opetusministerinä viime joulukuun puolivälistä asti, kun puolueen puheenjohtaja Li Andersson jäi vanhempainvapaalle.