Tämä on Suomen korona­tilanne nyt – katso perjantain tuoreimmat tiedot

Koronavirustartuntoja on todettu perjantaihin mennessä koko epidemian aikana Suomessa 83 633.

Suomessa kirjattiin perjantaina 380 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Eilen vastaava luku oli 289.

Kahden viime viikon aikana on todettu 3 167 tartuntaa vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Tänään on kerrottu kahdesta uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta. Yhteensä kuolonuhreja on nyt raportoitu 887.

Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on yhteensä 161 ihmistä, joista 34 on tehohoidossa. Kaikki sairaanhoitopiirit eivät tosin ole ilmoittaneet tietojaan THL:lle ajantasaisesti.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on THL:n mukaan saanut nyt noin 1 263 200 ihmistä. Määrä on lisääntynyt eilisestä reilulla 36 500 rokotetulla.

Rokotekattavuus on ensimmäisen annoksen osalta lähes 23 prosenttia ja toisen annoksen osalta hieman yli 2 prosenttia.

Lisärokotteita

Pfizerin ja Biontechin koronarokotetoimitusten aikaistuminen tuo Suomeen 50 000–80 000 rokoteannosta lisää joka viikko.

THL:n mukaan viikosta 17 lähtien rokotetta tulee noin 50 000 annosta enemmän, ja viikoilla 22–26 lisäys kasvaa noin 80 000 annokseen.

Valtio jakaa koronaviruksen pikatestejä

Valtio alkaa antaa koronaviruspikatestejä ilmaiseksi sairaanhoitopiireille, Ahvenanmaan keskussairaalalle ja Puolustusvoimille. Antigeenitestit on saatu niin kutsutun EU:n hätäapuvälineen rahoittamana lahjoituksena.

EU:n komission tekemän sopimuksen myötä jäsenmaihin hankitaan yhteensä 20 miljoonaa pikatestiä, joista Suomen osuus on 250 000 kappaletta.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotteen mukaan pikatestien avulla voidaan lisätä testauskapasiteettia. Samalla tulosten saaminen nopeutuu ja seulonta tehostuu. Antigeenitestin tulos on valmis 15–30 minuutissa.

– Pikatestit ovat jo käytössä Suomen länsirajalla, mutta niiden käyttöä on perusteltua laajentaa myös muille raja-asemille, tiedotteessa huomautetaan.

Alustava suunnitelma on, että pikatestejä jaetaan sairaanhoitopiireille sekä kiinnostuksen että alueella tehtyjen antigeenitestien määrän perusteella. Jakelumääriä voidaan myös matkan varrella muokata.

Ravintola-ala pettyi

STM:n perjantaina päivittämät ravintoloiden aukiolorajoitukset otettiin alan piireissä vastaan happamissa tunnelmissa.

Maanantaista eteenpäin anniskeluravintoloiden on suljettava pahimmilla epidemia-alueilla ovensa iltakuudelta ja ruokaravintoloiden tuntia myöhemmin. Anniskeluaika päättyy kaikissa ravintoloissa viideltä iltapäivällä.

Uusien rajoitusten puitteissa valtio ei enää myönnä ravintolayrityksille sulkuajan korvausmaksuja.

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi kertoi, että ankarien rajoitusten maakunnissa sijaitsevien ravintolayritysten osuus on noin 83 prosenttia Suomen ravintola-alan yhteenlasketusta liikevaihdosta ja kokonaistyöllisyydestä.

Festareita peruttiin

Kolme suurta festivaalia tiedotti perjantaina peruuttavansa tapahtumansa tulevalta kesältä. Festivaalit ovat Provinssi, Tuska ja Ilosaari. Päivää aiemmin omasta perumispäätöksestään ilmoitti Turun Ruissalossa vuosittain järjestettävä Ruisrock.

Musiikkitapahtumien ja niiden järjestäjien etujärjestö LiveFINin laskelmien mukaan rytmimusiikkifestivaalien tuotannot työllistävät vuosittain noin 14 000 työntekijää. Toiminnanjohtaja Jenna Lahtinen kertoo, ettei tieto kesän peruutuksista tullut alan toimijoille yllätyksenä.