Kotimaa

Näin nappaa kevät­siika – lauttasaarelainen Inkku näyttää, kuinka hopean­hohtoinen jalo­kala nostetaan ranta­kalliolle

Siian onginta on juuri nyt trendilaji, sillä huhtikuu on parasta pyyntiaikaa. Sen tietää myös lauttasaarelaisrouva ”Inkku”, joka on narrannut kevätsiikaa jo vuosikymmeniä. Kun Inkun vapaan kiinnitetyt kulkuset kilkattavat nappauksen merkiksi, hän kelasi saaliin tottuneesti ikivanhalle kalliopaadelle. Vielä tainnutus ja koukun irrotus, niin hopeanhohtoinen siika kiilteli kauniisti kevätauringossa Lauttasaaren Kokkokalliolla.

