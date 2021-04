Helsingin Sanomien mielipidesivuilla nimimerkki Sairaanhoitaja puuttuu rokotuksissa kokemiinsa ikäviin ilmiöihin.

Helsingin Sanomien mielipidesivuilla nimimerkki Sairaanhoitaja puuttuu koronavirusrokottajana kokemiinsa ikäviin ilmiöihin. Kirjoittaja kertoo olevansa kantasuomalainen sairaanhoitaja ja työskentelevänsä oman työnsä ohella rokottajana.

Työssään hän kertoo joutuvansa jopa uhkaaviin tilanteisiin.

– Vastaanotollani asiakkaani ovat kiroilleet, paiskoneet tavaroitaan ja tärisseet raivosta. Tämä on luonnollisesti epämiellyttävää, mutta siinä kohtaa rupesin itsekin tärisemään raivosta, kun kuulin minkälaista käytöstä maahanmuuttajataustaiset kollegani ovat joutuneet kohtaamaan, hän kirjoittaa.

– Eräs asiakas kielsi sairaanhoitajaa rokottamasta, koska vaati rokottajaksi terveydenhoitajaa. Kollegani kertoi hänelle, että suurin osa rokottajista on sairaanhoitajia ja että kaikilla rokottajilla on rokotusluvat. Asiakas lopulta antoi kollegani rokottaa hänet ”tämän kerran”. Toinen asiakas tuli kaksi viikkoa ensimmäisen rokotteen jälkeen vaatimaan toista rokotetta. Kollegani kieltäytyi antamasta sitä, jolloin asiakas rupesi painostamaan kollegaani ja kysyi: ”Huudatko Allahilta apua?”

Tunteet ovat käyneet kuumina myös muilla koronarokotuspaikoilla. IS kertoi 15.4, että rokotuspaikoilla on syntynyt jopa käsirysyä, suukopua.

Välillä on tarvittu jopa poliisia, kun ihmiset ovat kieltäytyneet AstraZenecan rokotteista ja vaatineet jotain muuta rokotetta.

Välikohtausten taustalla piilee kasvanut epäluuloisuus AstraZenecan rokotetta kohtaan sen jälkeen, kun rokotteen erittäin harvinainen yhteys veritulppiin selvisi. Suomessa todennäköisyyden on kerrottu olevan neljä per miljoona annosta tai yksi per 100 000 annosta.