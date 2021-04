Täällä on lämpimintä viikon­loppuna – luvassa jopa 18 astetta!

Lämmin sää hellii Suomea viikonloppuna varsinkin Vaasan, Turun, Porin, Kouvolan ja Vantaan seuduilla.

Viikonlopuksi on luvassa upea säätä, sillä Suomessa on vahva korkeapaine. Sää on lähes koko maassa selkeä ja poutainen.

– On täysin mahdollista ja ehkä jopa todennäköistä, että tähän saakka mitattu kevään ylin lämpötila ylittyy. Tähän mennessä kevään ennätys on Parikkalassa 12.4. mitattu 17,2 astetta Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala kertoo Ilta-Sanomille.

Jo perjantai on ollut lämmin päivä.

– Perjantain lämpimin lukema on Salossa mitattu 14,6 astetta. Seuraavaksi lämpimintä mitattiin Helsinki-Vantaalla, Turussa, Porissa ja Kaarinassa mitattu 14,5 astetta, hän sanoo.

Lauantaina lämpenee yhä

Lauantaina ja sunnuntaina lämpötilat nousevat vielä perjantain lukemista. Suomessa on vuoden aikaan nähden tavallista lämpimämpää.

– Lämpimintä on maan maan etelä- ja lounaisosissa. Lämpötilat voivat olla 15–18 astetta. Lauantaina lämpimintä on ennusteen mukaan Porin, Vaasan, Kouvolan ja Vantaan seuduilla, missä hätyytellään lukemia 16–18 astetta, Latvala kertoo.

Myös sunnuntai on lämmin päivä.

– Lämpimintä ennustetaan sunnuntaiksi Vaasaan, Poriin, Turkuun. Kouvolaan ja Vantaalle. Näillä alueilla hätyytellään 16–18 asteen lukemia, Latvala kertoo.

Kelpo sää muuallakin Suomessa

Lämpimintä on siis viikonloppuna etelästä lounaaseen ulottuvalla kaistaleella, mutta muuallakin Suomessa vallitsee ajankohtaan nähden lämmin sää, sillä Pohjois-Suomessa lukemat ovat viikonloppuna 8–12 astetta. Pohjois-Lapissa ylitetään viikonloppuna 5 astetta.

Lämmin ja aurinkoinen sää jatkuu ennusteen mukaan jopa ensi viikon keskivaiheille asti.