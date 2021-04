Ulkoministeriö ei aio kiirehtiä Kiurun toivoman Sputnik-rokotteen hankinnassa – ”Mistään asioista ei ole neuvoteltu venäläisten kanssa”

– On vasta mietinnässä, miten tässä edetään, ulkoministeriöstä viestitetään.

Sosiaali- ja tervysministeriön ulkoministeriölle esittämä pyyntö valmistella venäläisen SputnikV-rokotteen mahdollista hankinta on edennyt tahmeasti.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) lähestyi ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr.) 8. huhtikuuta kirjeellä, jossa ministeriön toivottiin hoitavan Sputnik-rokotetta koskevat neuvottelut.

– Ei ole vielä käynnistetty mitään konkreettisia toimia. On mietinnässä, miten tässä edetään, ulkoministeriön terveydestä ja hyvinvoinnista vastaava temaattinen suurlähettiläs Päivi Sillanaukee sanoo.

UM:n valmisteluun annettu rokotehankinta tuli julki, kun Liike Nytin kansanedustaja Hjallis Harkimo kysyi Eduskunnan kyselytunnilla Suomen aikeista venäläisrokotteen suhteen.

Ministeri Kiuru vastasi Harkimolle ulkoministeriön suunnittelevan neuvotteluiden aloittamista Venäjän kanssa Sputnik-rokotteen hankkimisesta.

UM:n mukaan asia on yhä vaiheessa.

– Mistään asioista ei ole neuvoteltu venäläisten kanssa. Pitää katsoa ensin, mikä on tarkoituksenmukaisin tapa edetä asiassa, Sillanaukee kertoo.

Ulkoministeriö on mukana sen toimenkuvaan harvemmin kuuluvassa lääkehankinnassa ministeriön kansainvälisen osaamisen vuoksi.

– Tässä jaetaan työtaakkaa, Ulkoministeriöllä on osaavaa väkeä tarjoamaan apua toimittaessa Venäjän suuntaan, Sillanaukee sanoo.

Selvittely kattaa valmiin rokotteen hankinnan, mutta myös mahdollisen lisenssivalmistuksen. Aikaisemmin Venäjä on lähestynyt Suomea tarjoamalla tätä mahdollisuutta Suomelle.

– Sputnik-rokotteen hankinnan valmistelu kuvastaa hallituksen halua osoittaa, että se ei jätä kiveäkään kääntämättä rokotteiden hankinnassa, Sillanaukee katsoo.

Venäläisrokotteen mahdolliseen käyttöönottoon vaikuttavat keskeiset päätökset tehdään kuitenkin Euroopan lääkevirastossa EMA:ssa joka päättää rokotteen myyntiluvasta.

Ennen myyntiluvan heltiämistä EMA:n viranomaiset haluavat muun muassa tietää rokotteen tutkimus- ja tuotekehitysprotokollan, tutustua sillä tehtyihin kliinisiin väestötesteihin, auditoida rokotetta valmistavien tuotantolinjojen toiminnan. Lopuksi on saatava varmuus, että mahdollisesti toimitettava rokote on varmasti sitä, mitä on tilattu ja tulee tarkastetusta tuotantolaitoksesta.

Mahdollisen myyntiluvan valmistuminen vienee kesäkuuhun.

Asiassa ei kiirehditä myöskään Ulkoministeriön puolella.

– On tärkeää varmistua rokotteen turvallisuudesta, Sillanaukee sanoo.

Hän muistuttaa, että tarjolla on jo kaksi myyntilupamenettelyn saanutta samantyyppistä adenovirusrokotetta eli Johnsson & Johnssonin ja AstraZenecan rokotteet. Molempien käyttöön on liittynyt rajoitteita niihin liitettyjen harvinaisten verenhyytymisoireiden takia.