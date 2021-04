Suurvallat tulevat aika ajoin käyttäytymään tavalla, joka ei ole Suomen vakauttavien tekojen tavoitettavissa, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Politiikassa, sisäisessä tai ulkoisessa, ei kannata olla roolinsa, voimansa tai häpeänsä vanki. Oli sitten Venäjä sodassaan Ukrainaa vastaan tai Yhdysvallat suurvaltakamppailussa Venäjän kanssa. Tai sitten Suomi omassa vakauttavassa roolissaan.

Odotukset valtiolle saattavat olla suuret. Joskus maailman näyttämöllä saattaa käydä niin, että muut kykenevät pelaamaan valtiota odotuksia synnyttämällä. Onnistumisista taputtamalla, pettymyksistä buuaamalla.

George Orwellin (1903–1950) tarina ”Kun ammuin norsun” tarkkailee suurvallan asemaa suhteessa rajamaihinsa. Juoni koskee burmalaisen poliisipiirin brittiläisestä konstaapelia, joka vastentahtoisesti ajautuu roolinsa herättämien odotuksien mukaisiin tositoimiin.

Työnorsuille ominaisen raivokohtauksen valtaan joutunut eläin on tappanut miehen, tuhonnut lähistön basaarin ja asumuksia sekä herättänyt pelkoa ihmisissä. Nyt norsu on jo rauhoittunut. Vaikka konstaapeli ei haluaisi ampua norsua, häneltä odotetaan tositoimia.

Konstaapeli ampuu norsun väkijoukon sitä häneltä odottaessa. Keskeinen tarinan jännite on, miksi kaikki käy niin kuin käy ja miksi tapahtumien vyöry tuottaa odotusarvojen mukaista käyttäytymistä. Kuka onkaan herra ja kuka narri?

Ilmapiiriä määrittää myös viha, joka kohdistuu konstaapeliin ulkoisen vallan edustajana. Tässä ilmapiirissä hänet tavallaan kiusataan tekemään itselleen vastentahtoinen teko, likaamaan kätensä.

Orwellille tarina opetti näkemään suurvaltojen toiminnan aidot motiivit, valtapolitiikan todellisen luonteen. Suurvalta on usein epävarma, niin kuin konstaapeli oli. Mutta se saattaa päätyä tekemään asioita, joita sillä ei ollut aikomustakaan tehdä, koska sillä on valtaa.

Tapahtumien vyöryssä asevoimaa omaava valtio ei ainoastaan pelkää kohdata tilannetta, mutta myös kotoisen ja ulkoisen yleisön. Valtio näkee itsensä heidän silmiensä kautta.

Pelissä on hetkessä oma status ja arvovalta. Ison konfliktin odottaessa epävarmuus omasta roolista ja toimintakyvystä on suuri. Mutta statuskuolema odottaa suurvaltaa muiden mielissä, jos suurvalta osoittaa epäröintiä ja perääntymistä. Tilanne on äkkiä kaikkea muuta kuin strateginen. Jäljellä on vain taktisia tilanteen vyöryn ajamia siirtoja.

Venäjä on keskittänyt merkittäviä määriä joukkoja Ukrainan rajalle ja Krimille. USA:n uusi hallinto ei aio toteuttaa Obaman ”virhettä” ja väistää kovin mielellään. Suomi haluaa olla omassa hyveellisessä roolissaan vakauttamassa ja fasilitoimassa jännitteiden purkamisessa.

Konstaapeli ajautui ampumaan norsun, koska hän halusi välttyä vaikuttamasta naurettavalta. Tilanteen näennäinen herra oli oman roolinsa sätkynukke, muiden tanssittama.

Nyt tilanteen eskaloituessa Ukrainassa päähenkilöt voivat päätyä ampumaan norsuja, koska he haluavat pelastaa ylpeytensä ja kunnioituksensa. Ei Venäjään tai Yhdysvaltoihin kohdistu tilanteessa mitään muuta olemuksellista uhkaa kuin heidän omat tilannesidonnaiset roolinsa ja statuksen vartioimisensa.

” Suomelta odotetaan vakauttavia siirtoja.

Myös pieni maa saattaa olla roolinsa vanki. Suomeen sovellettuna tämä voi tarkoittaa, että Suomesta tulee oman fasilitoija-statuksensa, muiden rooliodotuksien vanki. Suomelta odotetaan vakauttavia siirtoja. Tämä onkin nyt viisasta, aikaikkunan ollessa vielä auki. Ei ole kuitenkaan käytännön viisauden mukaista tehdä sitä liian pitkään, varsinkaan omalla kustannuksella.

Suurvallat tulevat aika ajoin käyttäytymään tavalla, joka ei ole Suomen vakauttavien tekojen tavoitettavissa. Päät on pidettävä kylmänviileinä, myös kurimusten varalta, kun emme voi millään tavoin ylläpitää vakautta, jos muut ajautuvat ampumaan norsuja.