Kaikki musiikki ei ole helppoa. Jos olisi, kaikki musiikki olisi tylsää, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Tiedättehän nykytaiteen. Huijausta. Viedään ensin apurahat ja sitten hölmöjen rahat.

Ruhahahaa!

Yksikin taiteilija meni rautakauppaan. Osti sieltä pisoaarin, signeerasi sen ja vei taidenäyttelyyn. Kaikki ihastelivat.

Ruhahahahaa!

Joo. Marcel Duchamp teki näin 104 vuotta sitten. Pisoaari katosi, eikä Duchamp välttämättä ollut aivan tosissaan. Mutta tuli tehneeksi tunnetuimman työnsä Suihkulähteen. Ehkä vuosisadan tunnetuimman.

Puoli vuosisataa myöhemmin Andy Warhol maalasi tomaattikeittopurkkeja ja kokispulloja. Siitäkin on kulunut puoli vuosisataa. Warhol on vuosisatansa tärkein taiteilija.

Makuja tosin on monia, eikä niistä kannata kiistellä.

Suomessa Harro Koskinen toi Nuorten näyttelyyn työn, joka esitti ristiinnaulittua sikaa. Seurasi oikeusjuttu. Koskisen lisäksi sakkoja sai teoksen hyväksynyt näyttelyraati.

Näyttely järjestettiin vuonna 1969. Teos on vuodesta 1990 kuulunut Suomen Kansallisgallerialle.

Kun Sikamessias asetettiin näytteille Kouvolan taidemuseossa vuonna 2017, seurasi vielä eduskuntakysymys.

Vuonna 2017 oli kulunut tasan sata vuotta Duchampin pisoaarista.

On taiteilijoita, joiden selkeä viiva esittää kauniita maisemia. Kuten Adolf Hitler.

Ruhahahaa.

Säveltäjä Osmo Tapio Räihälän tuore kirja Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa (Atena) on helppoa luettavaa. Kerralla hurahti 250 sivua.

Nykytaide ei tässä ole poppia, rokkia ja rappia, vaan nykyaikaista taidemusiikkia. Räihälä arvioi optimisesti, että Suomessa ”suurin osa yleisöstä sietää nykymusiikkia varsin hyvin, mutta ei aktiivisesti hakeudu sen pariin”. Ei ole tarpeen, koska nykymusiikkia esitetään Suomessa usein klassisen musiikin konserteissa, joka siis on sekin eri asia kuin nykymusiikki.

Räihälä jakaa nykymusiikin kuuteen linjaan. Ei käydä niitä tässä läpi. Mainitaan vain esimerkkeinä akusmaattinen musiikki ja instrumentaalinen konkreettinen musiikki.

Räihälä esittää asiansa innostavasti. Tuskin viitsin koskaan kuunnella suurinta osaa mainitusta musiikista. Mutta jo tieto sen olemassaolosta on vapauttavaa. Tunnen kiitollisuutta.

Taide on joskus vaikeaa ja saattaa olla teennäistäkin. Räihäläkin antaa muutaman alansa kansainvälisen toteemin kuulla kunniansa.

Suomessa tekotaiteesta tekivät parasta pilkkaa rillumarei-miehet Reino Helismaa ja Esa Pakarinen. Kuoltuaan hekin pääsivät kansakunnan kulttuurikaapin päälle. Kulttuuri elää, ja kuolleet taiteilijat on helpointa sulattaa sen osaksi. He eivät väitä vastaan.

Kaikki musiikki ei ole helppoa. Jos olisi, kaikki musiikki olisi tylsää. Kaikissa tauluissa ei ole selkeää aihetta. Niissä on enemmän tilaa älylle, oivallukselle ja tunteellekin.

Joskus ihmiset, jotka oikeasti harrastavat taidetta ja musiikkia, heittäytyvät pilkkaamaan niitä vastoin parempaa tietoaan. Näin voi saada suosiota politiikassakin.

Diktaattorien hupi on rappiotaiteen jahtaaminen. Kun se on hävitetty, nostetaan tilalle itsevaltiaan potretti, jota on vähän paranneltu. Taiteessahan pyritään kauneuteen.

Häiritsevät riitasoinnut peittää reipas marssimusiikki. Jota ei koskaan saa pois päältä.