Salmonella­epäilyjä herättäneitä kuitu­kapseleja ei ole myynnissä Suomessa. Myynnistä veto tehdään varotoimenpiteenä.

Orkla Care Oy vetää pois myynnistä Husk-kuituvalmisteita. Takaisinvedon taustalla on Orkla Care Tanskan myymissä Husk-kapselituotteissa herännyt salmonellaepäily.

Tanskan viranomaiset kertovat, että kolme ihmistä on kuollut salmonellaan. Salmonellaan sairastuneita on ainakin 33. Heistä 19 on sairaalahoidossa.

Tanskan viranomaisten mukaan salmonella on peräisin Husk-kuitukapselilisästä. Orklan edustaja kertoi kuitenkin BBC:lle, että varmaa yhteyttä kapseleiden ja salmonellan väliltä ei ole löydetty.

Orkla Care Suomen viestintäjohtaja Nina Olin kertoo, että epäilyt koskevat nimenomaan kapseleina myytäviä Husk-kuituvalmisteita.

Hän kertoo, että Suomessa kyseisiä kapseleja ei ole myynnissä.

Suomessa myynnissä olevissa Husk-jauhetuotteissa salmonellaepäilyjä ei ole todettu. Orkla Care vetää silti myynnistä Suomessa myytävät Husk-jauhevalmisteet.

– Tuotteet vedetään myynnistä varotoimenpiteenä, Olin kertoo.

Olin kertoo, että takaisinveto koskee arviolta muutamia tuhansia Husk-jauhepakkausta. Hänen mukaansa erä ei ole suuri.

Orkla korostaa, että kyseisiä tuotteita ei pidä nauttia. Tuotteita ostaneet voivat palauttaa tuotteen mihin tahansa sitä myyvään apteekkiin, joka hyvittää palautetun tuotteen asiakkaalle.

Husk-jauhetuotteita myyvät Suomessa apteekit. Olin kertoo, että tuotteita on myynnissä koko maassa, ja niitä on toimitettu yhteensä 340 apteekkiin.

Takaisinveto koskee seuraavia apteekeissa myytäviä tuotteita ja tuote-eriä: