Ystävän jäätävä reaktio löi ällikällä – koronarajoitukset kuumentavat tunteita, kun matkoille tekisi jo mieli

Yksi perheestä haluaa kesälomalla Espanjaan. Toinen haluaa kiertomatkalle ympäri Suomen. Kolmannen mielestä ei ole sopivaa lähteä yhtään minnekään humputtelemaan ennen kuin rokotukset on saatu ja kaikkien terveys turvattu.

Kuulostaako tutulta?

Monessa perheessä katse on nyt tulevassa kesässä ja lomasuunnitelmissa. Erilaiset näkemykset koronaohjeiden noudattamisesta saattavat kuitenkin aiheuttaa ristivetoa.

SPR:n valmiusryhmän psykologina ja Terveystalon työterveyspsykologina työskentelevä Nina Lyytinen tunnistaa ilmiön. Hänen mukaansa erilaisten tartuntatautien mukanaan tuomaa ahdistusta ja epävarmuutta yhdistää se, että kyseessä on niin sanottu näkymätön uhka.

Silti tulevaisuuden, kuten kesälomien, suunnittelu on ihmisen selviytymisen kannalta tärkeää.

– Kun elämme epävarmuuden keskellä, ihmisellä on päällä jatkuvasti eräänlainen uhkatutka. Se voi olla monelle hyvin kuormittavaa. Kun uhka ei näy, siitä tulee eri tavalla pelottava ja ahdistava, Lyytinen selittää.

Näin kokemuksestaan kertoo eräs Ilta-Sanomien lukija.

Olemme pyrkineet tapaamaan ulkotiloissa, mutta ystäviemme mielestä se on naurettavaa. Usko yhteiseen lomamatkaan alkaa hiipua.”

Paljon riitoja on ollut esimerkiksi siitä, että ystäväperheen mielestä emme halua nähdä heitä, vaikka kyse ei ole siitä. Emme uskalla nähdä, sillä mieheni kuuluu riskiryhmään. Olimme ennen koronaa paljon tekemisissä, mutta nyt välimme ovat viilentyneet.

”Olemme suunnitelleet kesälomaa ystäväperheen kanssa. He haluaisivat lähteä Espanjaan. Me uskallamme lomailla korkeintaan kotimaassa, jos tautitilanne ei hellitä emmekä saa rokotetta kesään mennessä.

Tilanne on Lyytiselle tuttu. Pelon ja ahdistuksen määrä vaihtelee ihmisillä epävarmuustekijöiden määrän mukaan.

– On luonnollista ja hyväksyttävää, että korona aiheuttaa erilaisia tunteita. Toisia saattaa painaa huoli itsen tai läheisen sairastumisesta, jos kuuluu esimerkiksi riskiryhmään. Toisen rohkeammat ratkaisut saattavat tuntua epäreiluilta. Toisaalta pitkittynyt kriisi saattaa turhauttaa ja väsyttää, Lyytinen selittää.

Lyytinen huomauttaa, että perheet tekevät erilaisia riskiarvioita, ja loppujen lopuksi voimme vaikuttaa vain omiin valintoihimme.

Vaikka ei aina pystyisi ymmärtämään toisen valintoja, voi yrittää miettiä, miksi toiset toimivat niin kuin toimivat.

Konsensusta ei aina löydy. Toisen valintoja ja mielipiteitä ei aina voi hyväksyä. On kuitenkin hyvä muistaa, että eriäviä näkemyksiä on ollut myös ennen pandemiaa, ja olemme silti tulleet toimeen, Lyytinen huomauttaa.

– Voimme pohtia omia rajojamme ja miettiä, miten voimme pitää yhteyttä niihin, jotka itse tekevät erilaisia valintoja. Jos toisilla on löysemmät rajat ja he haluavat tavata, voimme sanoa, että tavataan ulkotiloissa.

Lyytinen muistuttaa, että vaikka jokainen tekee itse valintansa, on tärkeää seurata viranomaisten suosituksia.

– Meillä on joka tapauksessa yhteinen tavoite siitä, että emme sairastuta toista.

Täysin erilaiset suhtautumistavat voivat repiä jopa parisuhdetta. Näin kertoo eräs IS:n lukija:

”Ärsyttää valtavasti, että mieheni käy jatkuvasti bileissä, yöpyy kavereiden luona ja elää normaalia elämää. Itselläni on astma, enkä haluaisi sen vuoksi saada koronaa. Tämä on nyt olevinaan meille se kompromissi: mies tapaa niitä muutamaa samaa kaveria heidän kotonaan. Silti näissä kodeissa on myös ihmisiä, jotka ovat matkustaneet sinne muualta. Mieheni kävisi kuulemma baareissakin, jos ne olisivat auki.”