”Minun historiassani tämä oli ensimmäinen kerta”, kertoo Sakon toimitusjohtaja.

Hätäkeskus otti tiistaina 13. huhtikuuta kello 20.59:15 vastaan hälytyksen Hausjärveltä osoitteesta Majolammintie 59.

Hälytyksen niin sanotuksi vasteeksi annettiin pienin mahdollinen, ”rakennuspalo, pieni”.

Osoitteessa toimii riihimäkeläisen asetehtaan Sako Oy:n patruunatehdas ja sen lataamo.

– Se on ollut meillä yhden yksikön kiireetön tehtävä, tarkistustehtävä, joka on ajettu ilman hälytysajoa, kertoo palopäällikkö Markus Koskela Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta.

Koskelan mukaan tulipalot ovat aina kiireellisiä tehtäviä, myös automaattihälytykset.

Nyt kyseessä ei ollut tehtaan automaatti, joka hälytti, vaan tehtaalta tullut soitto.

Tulipalokiirettä ei kuitenkaan ollut.

– Sieltä tuli tieto, että se on jo sammutettu, siksi siitä tuli kiireetön tehtävä, joka ajetaan ilman hälytysajoa, Koskela selittää.

– He tarkistivat sitten paikat lämpökameralla.

Hän ei osaa sanoa, sisältyikö rauhoittava tieto heti ensimmäiseen hätäkeskukseen tulleeseen soittoon vai tuliko soittoja heti peräkkäin useampia.

Sitä ei osaa sanoa myöskään Sakon toimitusjohtaja Raimo Karjalainen.

Mitä tarkalleen tapahtui Sakon patruunatehtaan lataamossa illalla 13. huhtikuuta, joka oli surullinen vuosipäivä Suomen historiassa.

Lapuan patruunatehtaan räjähdyksessä 13.4.1976 kuoli 40 ihmistä, heistä 35 naisia, useimmat perheellisiä, ja 60 loukkaantui.

Karjalaisen mukaan tiistai-iltana Sakon patruunatehtaan lataamossa syttyi toistaiseksi tuntemattomasti syystä tuleen latauskone, jolla käsitellään ruutia.

– Henkilökunta sai sammutettua sen jauhosammuttimella, mitään ruudin pamahdusta ei tullut, Karjalainen kertoo.

Karjalainen on ollut Sakolla viisitoista vuotta. Hän ei muista aiemmasta historiasta vastaavanlaista tilannetta.

– Minun historiassani tämä oli ensimmäinen kerta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on jo aloittanut tulipalon tutkinnan. Viallinen latauslaite on pois käytöstä.

Karjalainen sanoo, että vaikka pahin olisi tapahtunut ja tulipalo olisi räjäyttänyt ruudin, seuraukset eivät olisi olleet kohtalokkaita.

– Se on tarkkaan säädelty, kuinka paljon siellä tilassa saa olla ruutia kerrallaan, se on hyvin pieni määrä, varsinainen ruutivarasto on toisaalla, suljetussa tilassa.

Yhdessä työvuorossa on Karjalaisen mukaan vain muutamia ihmisiä.

Sakon patruunatehdas ja lataamo siirtyivät kilometrin päässä Hausjärven keskustasta sijaitsevalle Majolammintien tontille vuonna 1996 naapurista Riihimäeltä.

Sakon kotisivuilla on oma luku nimeltä Riskien ennaltaehkäisy.

Sen mukaan ”patruunoiden valmistukseen liittyvät suuronnettomuusriskit on otettu huomioon henkilöstön koulutuksessa ja prosessien ohjausjärjestelmien kehityksessä”.

Toiminnan kerrotaan olevan luvanvaraista ja viranomaisten valvomaa.

Hausjärven patruunatehtaan tontilla sijaitsevassa lataamorakennuksessa suoritetaan hylsyjen nallitus, ruudin syöttö hylsyihin, luodin kiinnittäminen sekä patruunoiden pakkaaminen.

Pitkät perinteet omaavan Sakon omistaa nykyisin italialainen Beretta. Vuoteen 1938 asti Sako tunnettiin nimellä Suojeluskuntain Ase- ja Konepaja Oy.