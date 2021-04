Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kritisoi hallitusta – päätös rokotusten kohdentamisesta syntyi liian hitaasti: ”Juna meni jo”

Husin Markku Mäkijärvi ihmettelee, miksi kohdentamiseen käytetään vain Modernan ja AstraZenecan rokotteita. Hänen mielestään päätös rokotusten alueellisesta kohdentamisesta olisi pitänyt syntyä nopeammin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kritisoi hallitusta siitä, että päätöksen tekeminen koronarokotusten alueellisesta kohdentamisesta kesti turhan pitkään ja ettei sillä sen takia ole enää merkitystä epidemian kulkuun.

– Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (Krar) antoi suosituksensa jo 17. maaliskuuta, joten siitä on kulunut kuukausi. Sitten mennee vielä kuukausi, ennen kuin kaikki asetuksessa olevat kriteerit täyttyvät. Jos on vielä lisäksi logistisia haasteita niin voikin olla, että kohdentamiseen jää vain viikko aikaa. Ainakin tässä asiassa päätöksentekoprosessi on ollut liian hidas ja raskas, Mäkijärvi sanoo.

Hallituksen asetuksen mukaan koronarokotusten kohdentamiseen käytetään Modernan ja AstraZenecan rokotteita. Suomen uudeksi ”kansanrokotteeksi” on noussut Pfizerin rokote.

– Olemme Husissa tietenkin iloisia, että tällainen päätös on ylipäätään tehty. Mutta ihmettelemme, miksi päätös on sidottu tiettyihin rokotevalmistajiin. Kohdennettavien rokotteiden määrät jäävät niin pieniksi, että tällä päätöksellä ei varmaan ole epidemian suuntaan mitään vaikutusta. Yksilötasolla tällä voi olla merkitystä, Mäkijärvi sanoo.

Päätösmuistion mukaan Suomeen on tulossa kohdennettavia Modernan rokotteita noin 170 000 ja AstraZenecan rokotteita 87 000 aikavälillä 19.4.–31.5.

Muistiossa kuitenkin todetaan, että kohdentamisen ajanjakso on käytännössä tätä lyhyempi ja näin ollen myös kohdennettavien rokotteiden määrä on todellisuudessa pienempi.

Rokotteita voidaan kohdentaa vain sellaisille alueille, joiden ilmaantuvuusluku on yli sadan. Tämä luku ylittyy nyt Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien alueilla.

– AstraZenecan voi laskea meidän osaltamme pois, jos rajoitukset (ei anneta alle 65-vuotiaille) pysyvät voimassa. Minun tietojeni mukaan Uudellamaalla kaikki yli 65-vuotiaat on viikon–parin sisällä rokotettu, joten rokotteelle ei ole kohderyhmää, Mäkijärvi sanoo.

– Käytännössä jäljelle jää siis Modernan rokote. Jos saamme sitä joitain kymmeniä tuhansia Uudellemaalle, niin kyllä se meidän 1,7 miljoonan väestöön suhteutettuna on todella pieni määrä. Jos ajatellaan alkuperäistä tavoitetta eli riskiryhmien suojaamista ja kuolemantapauksien välttämistä, niin se juna meni jo.

Koronatilanne on onneksi parantunut myös Uudellamaalla.

– Siksi menetetyn hyödyn merkitys jää tietysti pienemmäksi. Jos korona-aalto olisikin jatkunut, niin tämä olisi ollut iso juttu. Tällaisia asioita pitäisi pystyä päättämään nopeammin, oli se päätös sitten mikä tahansa.