Nyt ongitaan siikaa! Helsingin rannoilla on kuhinaa, sillä jalokala käy juuri nyt pyydykseen – suora lähetys klo 9

Moni on varmaan huomannut ja ihmetellyt meren rannoilla vieri vieressä törröttäviä onkia ja niiden takana kalastajia, jotka osaavat nauttia myös kevätauringosta. He narraavat siikaa.

Siian onginta on todellinen trendilaji, ja huhtikuu on parasta pyyntiaikaa Etelä-Suomen rannoilla. ISTV lähti katsomaan miten homma hoituu. Suora lähetys alkaa klo 9.

Koska ollaan meren rannalla, kannattaa katsoa myös taivaalle. Lähetyksessä aiotaan tarkkailla myös lintujen kevätmuuttoa.

Paikka on Lauttasaari, joka on Helsingin suosituin ja tunnetuin kalastusranta. Sieltä on mahdollista saada keväisin siikaa, kesäisin kuhaa, haukea ja ahventa ja syksyisin meritaimenta.

Aurinkoisesta kevätpäivästä nauttiminen on olennainen osa siian ongintaa.­

ISTV:n asiantuntijaksi on lupautunut kovaksi kala- ja erämieheksi tiedetty Juha Mustonen. Hän esittelee siian onginnan perusteet ja antaa runsaasti vinkkejä jatkoonkin.

Jos sää on suotuisa, myös Helsingin kaupungin kalatalousasiantuntija Jukka Linder rantautuu veneellään mukaan lähetykseen. Hän kertoo pääkaupungin kalastusolosuhteista, käytännöistä ja säännöistä. Ja tietysti myös lupa-asioista.

Linder on myös innokas ornitologian harrastaja. Hän raportoi lintujen kevätmuuton aikatauluja ja tekee aamupäivän aikana muutamia bongauksia.

ISTV:n toimittaja on Antti Virolainen.

Jo nappasi! Taidolla ja hyvällä onnella siian onginta voi antaa kauniin saaliin.­

Siika on maukas jalokala

Jos Juha Mustosen onkeen tarttuu suoran lähetyksen aikana saalista, olemme tyytyväisiä. Jos ei, toteamme, että kalat olivat tänä aamuna toisaalla – ja olemme tyytyväisiä, sillä siika on niin hieno kala, että sitä kannattaa pyytää, vaikkei saisikaan.

Siikaa (Coregonus lavaretus) tavataan koko Suomen alueella niin järvissä, joissa kuin meressäkin. Se on lohikalojen lahkon parvikala.

Siialla on hopeanväriset kyljet ja harmaat evät. Sen selkäevän ja pyrstöevän välissä on lohikalojen rasvaevä.