Luottavatko Suomen terveysviranomaiset venäläisten keräämään informaatioon Sputnikin haittavaikutuksista, kysyy uutispäällikkö Riika Kuuskoski.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) pudotti torstaina eduskunnan kyselytunnilla pommin: kertoi, että sosiaali- ja terveysministeriö ja ulkoministeriö ovat ”aloittaneet työn” Sputnik-rokotteen saamiseksi Suomeen.

– Me olemme STM:n ja ulkoministeriön välillä tehneet yhteistä työnjakoa siinä, että Sputnik-rokotteen osalta lähestyttäisiin Venäjää ja käytäisiin nämä neuvottelut, Kiuru sanoi.

Venäjä on harjoittanut Sputnik-diplomatiaa, ja Sputnikin tarjoaminen Suomellekin on ollut Venäjän agendalla jo tovin. Uutistoimisto Tass kertoi maaliskuun alussa Venäjän parlamentin ylähuoneen puheenjohtajan Valentina Matvijenkon tarjotelleen Suomelle Sputnikia puhelussa Tarja Haloselle. Pian myös presidentti Sauli Niinistö kertoi, että ”Putin on itse puhunut rokotteestaan monta kertaa”, jo tammikuusta alkaen.

Miksi Sputnik putkahti taas esille juuri nyt, kun on uutisoitu Bidenin ja Putinin huippukokouksesta ehkä Helsingissä ja Niinistön ja Putinin puhelusta ja Putin tarvitsee ystäviä luodessaan jännitettä Ukrainan rajalle? Yhdysvallat julisti juuri jyrkät pakotteet Venäjää vastaan.

Sputnik putkahti esiin keskellä keskustelua rokoteturvallisuudesta: Sputnik on adenovirusrokote kuten AstraZeneca ja Johnson & Johnsonkin, joiden yhteyksiä harvinaisiin veritulppiin on viime viikot selvitetty. Yhdeksi syyksi veritulppariskiin on epäilty juuri adenovirusta näissä rokotteissa, joten lienee syytä vaatia perusteellisia tutkimuksia Sputnikista ja aivoveritulpista.

Luottavatko Suomen terveysviranomaiset venäläisten keräämään informaatioon Sputnikin haittavaikutuksista?

Kannattaako nyt ylipäätään lähteä selvittämään adenoviruspohjaisten rokotteiden lisätilauksia, kun mrna-pohjaisia rokotteita vaikuttaa tulevan tarpeeksi ja viranomaiset raapivat päätään miettiessään, mitä tehdä varastoihin jäävillä AstraZenecoilla?