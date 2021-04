Ruohikkopalojen varoitus­kausi on alkanut, pelastus­laitokset sammutelleet maasto­paloja – ”Keväät ovat aikaistuneet ja kuivuneet”

Kulotus sekä risujen poltto aiheuttivat maastopaloja.

Ruohikkopalovaroituskausi on alkanut, Ilmatieteen laitos tiedottaa. Se kehottaa olemaan huolellinen tulen kanssa alueilla, joissa lumi on sulanut ja maa kuivunut. Pelastuslain mukaan avotulta ei saa tehdä, kun metsäpalo- tai ruohikkopalovaroitus on voimassa.

– Keväät ovat aikaistuneet ja kuivuneet, joten ruohikkopalovaroituskausi alkaa nykyään tyypillisesti aikaisemmin kuin muutama kymmenen vuotta sitten. Ilmaston muuttuessa kuivat keväät yleistyvät, mikä lisää maastopalojen vaaraa lähitulevaisuudessa edelleen, Ilmatieteen laitos kertoo.

Pelastuslaitokset ovat sammuttaneet tänään maastopaloja monin paikoin. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitokset ovat sammuttaneet risujen poltosta alkunsa saaneita maastopaloja.

– Ruohikko alkaa olla Pohjois-Savon korkeudellakin paikoittain kuivaa. Risut ja puutarhajätteet voi viedä polton sijaan kuntien järjestämiin puutarhajätteiden keräyspisteisiin, huomautettiin Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tiedotteessa.

Myös kulotuksen aiheuttamia maastopaloja sammutettiin. Varsinais-Suomessa Uudessakaupungissa maastopalo levisi omakotitalon ulkoseinään ja talon kattorakenteisiin. Palo saatiin pelastuslaitoksen mukaan rajattua kattorakenteisiin.

Pirkanmaalla Urjalassa maastopalo levisi piharakennukseen, jossa paloi traktori ja heinäpaaleja, pelastuslaitos kertoi.

Sytyttäjä on aina vastuussa tulesta

Ilmatieteen laitos kertoo, että nykyisen lainsäädännön mukaan esimerkiksi risujen poltosta ei tarvitse ennakkoon ilmoittaa viranomaisille. Poltto ei saa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa naapureille, eikä sitä saa tehdä avotulena ruohikkopalo- tai metsäpalovaroituksen aikaan. Kunnat ovat myös antaneet määräyksiä ja ohjeita poltosta, ja osassa kuntia se on kokonaan kielletty. Metsänhoidollisesta kulotuksesta on aina ilmoitettava etukäteen alueen pelastuslaitokselle.

– Avotulen kanssa on aina syytä olla hyvin varovainen ja pitää mielessä, että sytyttäjä on aina vastuussa tulesta. Heikompikin tuuli lisää aina mahdollisuutta, että tuli leviää, Ilmatieteen laitos painottaa.

Ilmatieteen laitos on antanut perjantaiksi varoituksen ruohikkopalojen vaarasta Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Ruohikkopalovaroitus laajenee loppuviikon ajan päivittäin niin, että sunnuntaiksi se on annettu jo yli kymmeneen maakuntaan.

Ilmatieteen laitos huomauttaa, että kasvukauden edistyessä ruohikkopaloista ei enää varoiteta, vaan siirrytään antamaan metsäpalovaroituksia.