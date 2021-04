Etelä-Afrikan virusmuunnoksen osuus on kasvanut Suomessa jo seitsemään prosenttiin.

Virusmuunnokset ovat levinneet joka puolelle Suomea, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämistä tilastoista. THL:n johtaja Mika Salminen esitteli virusmuunnosten leviämistä Suomen eri alueilla torstaiaamun tiedotustilaisuudessa.

Alla olevassa kartassa näkyy sekvensoimalla vahvistettujen eri virusvarianttien määrät Suomen eri alueilla 14.12.2020 alkaen. Tiedot pohjautuvat THL:n tarjoamaan dataan ja torstaiaamun tiedotustilaisuuden materiaaleihin.

Kaikkia positiivisia näytteitä ei sekvensoida. THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra kertoo, että tällä hetkellä Suomessa sekvensoidaan noin 20 prosenttia kaikista positiivisista näytteistä. Luku vaihtelee viikoittain. Parhaimmillaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella on sekvensoitu jopa 40 prosenttia positiivisista näytteistä.

Koko Suomen tasolla Britannian virusmuunnos edustaa tilaston mukaan 54 prosenttia tautitapauksista. Etelä-Afrikan virusmuunnos on ottanut lisää osuutta, ja osuus on nyt seitsemän prosenttia. Muiden, aikaisempien viruskantojen osuus on 39 prosenttia.

Britannian virusmuunnos on THL:n kartan mukaan vallitseva viruskanta jo usealla alueella ja myös koko Suomen tasolla.

Kaikki virusvariantit leviävät alkuperäisiä viruskantoja tehokkaammin.

Asiantuntijat ovat olleet huolissaan Etelä-Afrikan variantista, koska se näyttäisi pystyvän väistämään rokotteiden ja sairastetun taudin tarjoamaa immuniteettia.

– Etelä-Afrikan variantissa on tapahtunut muutos piikkiproteiinissa. Se voi tehdä viruksen vastuskykyisemmäksi vasta-aineille, joita on kehittynyt rokotusten tai sairastetun taudin seurauksena, Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri selitti aiemmin Ilta-Sanomille.

Asiantuntijat olettavat silti, että rokotteet suojaavat ainakin vakavilta tautimuodoilta myös Etelä-Afrikan variantin kohdalla. Tästä ei kuitenkaan ole varmuutta.

Vaarallisuudeltaan ja tartuttavuudeltaan Etelä-Afrikan variantti vertautuu brittivarianttiin, jonka on epäilty olevan myös tappavampi kuin alkuperäinen viruskanta. Kahden tuoreen tutkimuksen tulosten valossa tämä ei välttämättä pidäkään paikkaansa.

Suomessa on todettu vain yksi Brasilian virusmuunnostapaus. Myös Brasilian muunnoksen oletetaan pystyvän väistämään rokotteiden ja sairastetun taudin aiheuttamaa immuniteettia. Brasilian muunnoskin tarttuu alkuperäisiä viruskantoja herkemmin.

On myös esitetty arvioita, että Brasilian virusmuunnos aiheuttaisi vakavampia tautimuotoja nuorille ihmisille. Kyseinen muunnos on nostanut rajusti taudin kuolleisuutta Brasiliassa ja ajanut koko maan terveydenhoidon katkeamispisteeseen.

Asiantuntijat pelkäävät, että Brasilian virusmuunnos pääsee leviämään maailmassa laajalti.