Dornier-kaluston elinkaari lähestyy päätettään. Ne ovat pitkän palveluksensa aikana havainneet myös yllättäviä kohteita – Salon seudulla koneen lämpökamera löysi kannabisfarmin.

Rajavartiolaitos suunnittelee vähintään kahden uuden valvontalentokoneen hankintaa korvaamaan vanhenevan Dornier 228 -kalustonsa. Tämä niin sanottu MVX-hanke ei kuitenkaan etene, ennen kuin eduskunta myöntää sille tilausvaltuutuksen ja rahoituksen. Kustannusarvio on noin 60 miljoonaa euroa.

Prikaatikenraali Jari Tolppanen johtaa MVX-hanketta. Valvontalentokoneiden hankintaohjelma ei ole yhteydessä ilmavoimien HX-hankkeeseen, jonka tarkoitus on uusien monitoimihävittäjien hankinta.­

Rajavartiolaitoksessa on nyt virinnyt huoli hankinnan viivästymisestä. Viime vuonna lähetettyihin tietopyyntöihin on jo saatu peräti 35 vastausta eri ilma-alus- ja järjestelmävalmistajilta. Vastauksissa on mukana 14 konetyyppiä. Myös tarjouspyyntöjä on jo pitkälti valmisteltu, mutta niitä ei voida lähettää ennen kuin hankkeen rahoitus on kunnossa.

– Jotta me voisimme toimeenpanna hankinnan ja saada koneet käyttöön vuonna 2025 suunnitelman mukaan, edellytyksenä on, että eduskunta myöntää tulevana kesänä rajavartiolaitokselle tilausvaltuuden. Meiltä siis puuttuu tilausvaltuus ja rahoitus, sanoi MVX:n hankejohtaja, prikaatikenraali Jari Tolppanen mediatilaisuudessa torstaina.

– Mikäli tämä päätös viivästyy esimerkiksi vuodella, uusien koneiden käyttöön saaminen viivästyy vastaavasti. Päätöstä ei tulisi viivyttää, sillä näiden koneiden (Dornier) luotettavuus on jo nyt heikentynyt teknisten vikojen vuoksi. Vuosittain useita kymmeniä lentosuorituksia peruuntuu siitä syystä, että koneita ei vikojen vuoksi saada käyttöön. Meillä ei ole täyttä varmuutta siitä, että koneet olisivat käytettävissä silloin, kun jotakin vakavaa erityisesti tuolla merialueilla tapahtuu, prikaatikenraali Tolppanen kertoi.

Rajavartiolaitoksella on kaksi vuonna 1995 hankittua Dornieria. Koneita on päivitetty vuosien varrella; sensorit uusittiin vuonna 2009, ja vuonna 2017 ne saivat niin sanotut lasiohjaamot nykyaikaisine radio- ja navigaatiolaitteistoineen. Dornierien toiminta-aika on käytännössä noin 3,5 tuntia. Ne ovat paineistamattomia.

Kommodori Matti Lallukan mukaan mukaan miehitetyt lentokoneet ovat paras ja kustannustehokkain vaihtoehto korvata Dornierit. Helikopterit ja miehittämättömät lentolaitteet eivät kaikkiin valvonta- ja etsintätehtäviin sovellu.

– Käytännössä lentokoneiden operatiivinen käytettävyys edellyttää vähintään kahden koneen hankintaa, jotta voimme hoitaa tehtävät myös jatkossa, apulaishankejohtaja Lallukka sanoi.

Suomi on osallistunut aktiivisesti Euroopan unionin rajavalvontaorganisaation Frontexin valvontatehtävin Välimerellä. Jos toinen kone on siellä, toista tarvitaan kotimaassa.

Mitä rajavartiolaitos sitten saisi 60 miljoonalla eurolla? Kaksi modernia lentokonetta, joiden runko on paineistettu ja joiden toiminta-aika ja -matka kasvaisivat selvästi Dornier-koneisiin verrattuna. Lisäksi rajavartiolaitos haluaa koneille lisää kuljetuskapasiteettia sekä omiin tehtäviinsä että muiden viranomaisten tukemiseen. Rajavartiolaitoksen sidosryhmiä ovat muun muassa puolustusvoimat ja poliisi.

– Konetyyppi tarkentuu vasta tarjouspyyntövaiheessa. Vielä ei sellaista päätöstä tietenkään ole tehty, kertoi apulaishankepäällikkö, majuri Kenneth Rosenqvist.

Koneita käytettäisiin sekä rajavalvonnan että sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin. Niiden tutkat ja muut sensorit tuottavat monipuolista tilannekuvaa, joka välitetään salattujen linkkiyhteyksien avulla johtokeskukseen. Tilannekuvaa voidaan jakaa tarpeen mukaan eri toimijoille.

Useat markkinoilla olevat valvontalentokoneet kykenevät varustuksesta riippuen myös sukellusveneiden etsintä- ja torjuntatehtäviin. Prikaatikenraali Tolppanen ei mediatilaisuudessa vastannut kysymykseen, harkitaanko tällaisia suorituskykyjä myös rajavartiolaitokselle hankittaviin uusiin koneisiin.

Rajavartiolaitos ei kerro julkisuuteen, mitä koneiden ominaisuuksia se painottaa valinnassa. IS poimi tietopyyntöjen vastauksista kolme mahdollista kandidaattia, jotka mahdollisesti täyttäisivät rajavartiolaitoksen vaatimukset. Koneet voidaan varustaa muun muassa monipuolisin, elektronisesti skannaavin tutkalaittein, elektro-optisin sensorein ja automaattisin alustunnistusjärjestelmin.

Valvontatutka on sijoitettu mustaan kupuun ATR-72 MP -koneen vatsaan.­

ATR-42 ja ATR-72

Finnairin siviilikäytöstä tutun ATR-72-koneen meritoimintaversion matkalentonopeus on 465 kilometriä tunnissa. Koneessa on kaksi 2 750 hevosvoiman potkuriturbiinimoottoria, ja se kykenee jopa 10 tunnin lentoaikaan.

ATR-42 on hieman isoveljeään pienempi mutta nopeampi, sen matkalentonopeus on 520 kilometriä tunnissa. Konetyyppiä käyttää muun muassa Italian rannikkovartiosto.

Nämä koneet ovat hankittavissa joko käytettynä tai uutena.

Airbus C295 -koneet on valmistettu Espanjassa. Kuvassa koneen meritoimintaversio.­

Airbus C295 MSA

Suomen ilmavoimien käyttämän kuljetuskoneen meritoimintaversio. Suurin nopeus 480 kilometriä tunnissa, normaali operaatiolentokorkeus 7 600 metriä. Valmistajan mukaan kone kykenee yli 11 tunnin lentoihin, ja sen suurin toimintamatka 5 630 kilometriä.

Bombardier valmistaa 600-sarjan koneita sekä siviili- että sotilaskäyttöön. Kuvassa Aquila Airspace -yhtiön varustama tiedustelu- ja valvontaversio.­

Bombardier Challenger 650

Tästä kaksimoottorisesta liikesuihkukoneesta on kehitetty useita versioita sotilas- ja viranomaiskäyttöön. Koneen matkalentonopeus on 0,8 Machia, ja kykenee yli kahdeksan tunnin lentoaikaan. Pituus 21 metriä, siipien kärkiväli 19,8 metriä.

Valvontakone löysi kannabisfarmin

Valvontalentokoneet tekevät joskus yllättäviä havaintoja. Vuodenvaihteen 2019–2020 tienoilla lentokone havaitsi voimakkaasti lämpösäteilyä hehkuneen kohteen maatalon pihamaalla Salon seudulla, kertoi Yleisradio torstaina uutissivustollaan. Poliisitutkinnassa maatilan vanhasta navetasta löytyi kannabiskasvattamo, jonka kuumuutta hohkanneet lamput kiinnittivät valvontalentokoneen miehistön huomion.

Maatilan omistaja ja kaksi muuta henkilöä saivat Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa pitkät vankeusrangaistukset. Tekijät tuomittiin menettämään valtiolle 1,3 miljoona euroa rikoshyötynä.

Majuri Kenneth Rosenqvist ei kommentoinut kannabisfarmin paljastumiseen johtanutta havaintoa torstaina, sillä sitä ei tehty rajavartiolaitoksen oman lentotehtävän aikana.

– Yleisellä tasolla voin todeta, että noita meidän sensorijärjestelmiä kyetään käyttämään myös tällaisiin tehtäviin. Tässä tapauksessa on hyvinkin todennäköisesti käytetty hyväksi meidän kamerajärjestelmää ja siinä erityisesti infrapuna-alueen sensoria, joka havaitsee erittäin hyvällä erottelukyvyllä lämmönlähteet.