Kesäkuun kuntavaalien erikoisuudet – äänestämään voi nyt päästä drive-in-tyyliin, ulos tai konttiin

Uusien äänestystapojen toivotaan houkuttavan ihmisiä uurnille kesäkuulle siirtyneissä kuntavaaleissa.

Maaliskuussa Alankomaissa pidetyissä vaaleissa äänestettiin muun muassa drive-in-pisteissä. Myös Suomen kesäkuun kuntavaaleihin on suunnitteilla uudenlaisia äänestyskäytäntöjä.­

Kesäkuun kuntavaalit jäävät historiaan poikkeuksellisten äänestystapojensa vuoksi. Ennakkoäänestämistä on pidennetty kahteen viikkoon ja mukana on uusia äänestyskäytäntöjä. Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläisellä on pitkä kokemus vaalien järjestelyistä ja hän pitää järjestelyjä aivan poikkeuksellisina.

– Ulkona äänestäminen ja drive-in-pisteet, joihin voi tulla pyörällä tai jalkaisinkin ovat uusia ilmiöitä meidän äänestämishistoriassa ja odotan suurella mielenkiinnolla, miten nämä sujuvat. Uskon, että hyvin ja niistä voi tulla tuleviinkin vaaleihin mallia siitä, miten äänestystä voidaan järjestää, Jääskeläinen sanoo.

Vaalien siirtäminen on antanut kuntakentälle lisää aikaa terveysturvallisiin vaalijärjestelyihin. Vaalipaikkoja ja ennakkoäänestyspaikkoja on voitu harkita uudelleen.

– Se on mahdollistanut uusia sovelluksia ulkona äänestämiseen. Ainakin suurimmissa kaupungeissa tullaan näkemään drive-in-äänestyspisteitä. Niissä terveysturvallisuutta voidaan aivan erityisellä tavalla maksimoida, Kuntaliiton asiantuntija Ari Korohonen sanoo.

Pidemmän ennakkoäänestysajan ja uusien terveysturvallisuutta korostavien tapojen toivotaan lisäävän äänestysaktiivisuutta.

– On varmasti kiinnostava ajatus käydä äänestämässä vaikkapa drive-in-pisteellä, Korhonen sanoo.

Ennakkoäänestyspaikat on pitänyt ilmoittaa 8. huhtikuuta. Kuntien on edelleen kuitenkin mahdollista päättää, toteutetaanko äänestäminen ilmoitetussa osoitteessa sisällä vai ulkona.

Ulkona äänestämisen mahdollisuus on herättänyt kunnissa paljon kiinnostusta. Sen mahdollistavista paikoista on tulossa myöhemmin nähtäville erillinen lista.

– Ennakkoäänestäminenhän on mahdollista missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Jos oma lähin paikka ei ole ulkona, listaus tulee auttamaan siinä, että äänestäjä voi etsiä halutessaan ulkopaikan, oikeusministeriön neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen sanoo.

Huotarinen muistuttaa, että sisällä äänestäminen on järjestetty myös kaikilta osin terveysturvallisella tavalla. Yksi uusi äänestämismalli on myös konttiäänestäminen, joka muistuttaa sisätiloissa äänestämistä.

– Kontin hyvä puoli on se, että siinä pystytään toteuttamaan kulkusuuntaa hyvin. Äänestäjät eivät tule kasvokkain toisiaan vastaan, vaan mennään yhdestä aukosta sisään, toisesta ulos ja välissä äänestetään. Kierto saadaan hyvin järjestymään, Huotarinen sanoo.

Laki ei estä ulko- ja drive-in-äänestämisen järjestämistä itse vaalipäivänäkin. Huotarinen ennakoi, että drive-in-äänestäminen jää ennakkoäänestyksen keinovalikoimaan. Syynä on se, että vaalipäivänä äänestää pitää ennalta määrätyssä paikassa. Vaalipäivän ulkoäänestyksestä hänellä on evästys kunnille.

– Kunnissa kannattaa miettiä, järjestääkö kaikille paikoille ulkoäänestysmahdollisuuden vai ei lähtökohtaisesti ollenkaan. Karanteenissa oleville on aina mahdollista äänestää ulkona. Se on erityisjärjestely, koska he eivät missään nimessä saa mennä sisälle.

Kuntaliiton Korhosen mukaan vaalivirkailijoiden rekrytointi on sujunut mallikkaasti, vaikka ennakkoäänestyksen pidentäminen vaatii aiempaan nähden lisää resursseja.

– Äänestäjälle siinä muodostuu vaalipäivä huomioiden 18 vuorokauden aika, jonka puitteissa karanteenissa olevaltakin äänestäminen onnistuu muutoinkin kuin erityisjärjestelyiden puitteissa.