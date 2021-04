Jyrki Lehtolan kolumni: Näin tunnistat oikean taiteilijan – tarkkailee pari vuotta eroottisuuttaan ja nenäänsä

Oikeille taiteilioille edes pandemia ei tuo työstä lepoa, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Koronaeristys on alkanut vaikuttaa huolestuttavasti mieleltään hauraimpiin.

Ensin joku kirjoitti siitä, millainen on taiteilia ja millainen on influensseri, joka on kelannut, että koska kelaan niin paljon itseäni, voisin olla taiteilia, ja koska siitä joku Twitterissä suuttui, päästiin uutisoimaan, että kaikki reaalimaailmassa pohtivat, mikä on taiteilia.

Sitten Hesarin pääkirjoituksessa tehtiin ero eksaktien ja humanististen tieteiden välille tavalla, josta humanistit suuttuivat, koska maailma ei lopu paukahdukseen, vaan humanistin kitinään omasta arvostaan.

Ravintolat ovat olleet kiinni, joten keskustelu on jatkunut. Taiteilioita, tutkijoita ja influenssereita on haastateltu, Hesarissa pyydetty anteeksi, ettei pääkirjoitukseen kysytty lupaa Twitteristä ja jos katsoo kokonaisuutta lääketieteen kannalta, muutama veritulppa ei tunnu enää niin pahalta.

Jotta edes toinen keskusteluista loppuisi, seuraavassa ohjeet, mistä tunnistaa taiteilian.

Taiteilia ei lepää koskaan. Kun muut istuvat bussissa tai seisovat kaupan jonossa, taiteilia ilmoittaa havainnoivansa herkeämättä ympäristöään, koska on kertomassa rajoja rikkovassa romaanissaan bussia käyttävän kaupan kassan tarinan, joka rajoja rikkoessaan muuttuu tarinaksi siitä, millaista on istua taiteiliana bussissa.

Taiteilia ei vietä aikaa sosiaalisessa mediassa. Siksi taiteilia kirjoittaa someen, ettei vietä siellä aikaa, koska ei halua, että se vaikuttaa omaan taiteiluun, jossa maailmaa katsotaan syvemmin kuin hetkellisten kohujen läpi.

Osa taiteilioista on ollut vailla työtä korona-aikana, mutta sellaiset eivät ole oikeita taiteilioita. Oikeille taiteilioille edes pandemia ei tuo työstä lepoa, koska eristyksessä taiteilia on tarkkaillut herkeämättä itseään ja tehnyt siitä muistiinpanoja tanssiteokseen, jossa hyppyjen ja kouristusten avulla kerrotaan, mitä on eristys.

Taiteilia on solidaarinen toisille taiteilioille, vaikka usein se on vaikeaa, nytkin hädästään metelöivät muusikot ovat vieneet huomion siitä, että taiteilia on tarkkaillut jo pari vuotta eroottisuuttaan ja nenäänsä.

Taiteilian ja influensserin erottaa toisistaan se, että taiteilia puhuu itsestään päästäkseen ylemmäs, kun taas influesseri ottaa kuvan hissin peilistä matkalla alaspäin.

Siksi taiteilia kertoo, kuinka korona-aika on ollut sille vaikeaa, vaikka se ei ole ammatin harjoittamiseen vaikuttanutkaan. Paitsi että taiteilia on koko ajan töissä havainnoimassa ympäristöään, se on tuntenut itsensä syrjäytyneeksi, kun ei ole päässyt muiden taiteilioiden kanssa juttelemaan siitä, millaista on olla taiteilia.

Taiteilia on se, joka viittaa itseensä taiteiliana kertoakseen, että on taiteilia. Sitä on jatkunut niin kauan, että kun taiteilia aloittaa lauseensa ”Taiteiliana näen asian niin, että”, sitä pidetään normaalina, vaikka se kuulostaakin mielenvikaiselta.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.